Ну и главное изменение - станет холоднее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начинается зима, первый месяц самого холодного времени года не обещает жителям Самары каких-то глобальных изменений, тем не менее к некоторым новшествам стоит быть готовыми. Рассказываем, что изменится в Самаре с 1 декабря 2020 года и что может быть интересно каждому.

Дистанционное обучение для школьников продолжает действовать пока до 6 декабря, возможно, его продлят решением оперштаба. До 16 декабря действует режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. На это время можно получить больничный, даже не обращаясь к врачу. Но дома придется сидеть действительно безвылазно - по всем правилам изоляции.

С 1 декабря жители Самары получат квитанции за тепло с новыми цифрами. Новая цена составит 1783,34 за гигакалорию.

А в первых числах декабря из Самары начнут летать чартерные самолеты на Занзибар. Будет выполнено несколько рейсов до конца года, дальше туроператоры посмотрят на спрос.

Новые сервисы на Госуслугах

С 1 декабря на Госуслугах можно будет узнать всю информацию о положенных ему льготах и получить консультацию специалиста. Это важно для получения помощи, которая имеет заявительный характер - некоторые люди даже не знают, что подобного рода поддержка им полагается и не обращаются за ней.

С 1 декабря в личном кабинете налогоплательщика на электронном портале ведомства можно будет, согласившись на информирование, подписаться на получение СМС или е-майлов о штрафах и задолженностях, а также налогах и пенях.

Медицинские работники смогут через Госуслуги пожаловаться на неполучение выплат за работу с ковидными больными или задержку таких выплат. Все жалобы примут к сведению, проведут проверку и информирую заявителя о результатах.

А льготники теперь не должны ехать за билетами со скидкой на вокзал: оформить такой проездной теперь также можно, авторизовавшись на сайте для покупки через Госуслуги.

А вот время для перехода на карту МИР для получения социальных выплат, продлили до 31 декабря 2020 года, так что с этим можно не торопиться.

Больничные по-новому

Теперь тем, кто работает сразу в двух организациях, выдадут только один листок нетрудоспособности - он будет действителен для всех. Самарцы, заболевшие коронавирусом, получат один листок нетрудоспособности на весь период лечения. А родителям детей до 7 лет разрешат уходить на больничный, если на карантин из-за коронавируса или ОРВИ закрыт детский сад.