Свежие новости о «Крыльях Советов» на 30 ноября 2020: операция Гынсаря и слухи о совете директоров

«Крылья Советов» второй раз в этом сезоне ФНЛ проиграли «Оренбургу». Фото: ФК «Оренбург».

«Крылья Советов» готовятся к заключительному матчу этого года. У самарцев есть шансы подняться на второе или третье место в ФНЛ перед зимней паузой, однако все будет зависеть от конкурентов. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 30 ноября 2020.

Пропустили вперед «Оренбург»

«Крылья Советов» опустились на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ из-за поражения от прямого конкурента «Оренбурга» 1:2. Самарцы не смогли удержать ничью, играя в большинстве, и пропустили второй мяч под занавес встречи. Теперь второе-третье места делят «Оренбург» и «Торпедо», а «Крылья» отстают от них на одно очко. «Нижний Новгород» же оторвался от самарцев на шесть очков.

При этом календарный год «Крылья» уже точно не закончат на вершине турнирной таблицы, но, если повезет, могут финишировать чуть выше. В заключительном матче 2020 года подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Енисеем» 5 декабря на «Самара Арене». «Оренбург» в этот же день сыграет в Астрахани с крепким середняком ФНЛ «Волгарем», а «Торпедо» примет в Москве одного из своих преследователей и соседа «Велес».

Заключительная игра года

На последний матч «Крыльев Советов» 2020 года уже продают билеты. Стоять они, как обычно, от 150 рублей. Купить их можно на сайте самарского клуба и в магазинах на «Металлурге» и в ТЦ «Сила спорта».

При этом на эту игру, как и на все предыдущие, пустят не больше 10% болельщиков от общей вместимости стадиона. На самой же арене нужно быть в масках и перчатках.

Новый совет директоров?

Появились слухи относительно новых членов совета директоров «Крылья». Напомним, ранее появилась информация, что старый совет директоров перестанет существовать.

Телеграм-канал «Волжская защепка» уверяет, что в совет директоров «КС» войдут министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, руководитель департамента цифровизации администрации губернатора региона Иван Ефанов, а также Александр Черненко, который играл за молодежку самарцев в середине нулевых, а до недавнего времени был заместителем руководителя департамента внутренней политики Самарской области.

Автор канала утверждает, что ясность с новым советом директоров может наступить 5 декабря.

Гынсаря прооперировали

В Италии прооперировали молдавского полузащитника «Крыльев Советов» Раду Гынсаря. Футболисту сделали операцию на голеностопе, сообщает инстаграм клиники. Сейчас игрок восстанавливается после хирургического вмешательства.

В «Крылья» Гынсарь переехал в 2019 году. Часть прошлого сезона он провел в аренде в израильском клубе «Хапоэль Ирони». В этом сезоне полузащитник появлялся на поле в восьми играх и забил два гола.