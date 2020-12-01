На Сызранском НПЗ День хоккея отпразднует весь коллектив

Хоккей для СНПЗ больше, чем хоккей. Фото: АО «СНПЗ»

Пожалуй, немного найдется заводских спортсменов, чьи фотографии с автографами украшают стены комнат мальчишек, заводских команд, на игры которых коллеги целыми цехами ходят как на праздник - с женами и детьми, плакатами и горнами. Именно такой звездный статус, которому позавидовали бы и спортсмены-профессионалы, имеется у хоккеистов Сызранского НПЗ. Покорить лед и сердца болельщиков ребятам удалось не случайно: физическая выносливость, решительность, воля к победе и четкое командное взаимодействие - все качества, делающие ледовую дружину непобедимой, присущи и работе на нефтеперерабатывающем предприятии. Одно другому не мешает, а помогает.

Хороший пример заразителен

Хоккей на Сызранском НПЗ стал любимым видом спорта давно. Однако связь между открытием ледовой «Роснефть Арены», которая появилась в городе благодаря нефтяникам, и последовавшими успехами заводских хоккеистов прослеживается прямая. Хоккейная команда СНПЗ, созданная в 2007 году, когда-то тренировалась на открытой площадке городского стадиона. Чтобы заниматься на искусственном льду, приходилось ездить в соседние населенные пункты. С открытием домашней арены надобность в этом отпала, а результаты пошли вверх. Впрочем, спорт настоящих мужчин после появления профессиональной площадки стал процветать не только в среде нефтепереработчиков - сегодня он любим многими сызранцами. Однако на заводе эта любовь воплотилась в создании аж трех команд. Самая титулованная - «Нефтяник» - дважды становилась чемпионом тольяттинской любительской хоккейной лиги. В прошлом сезоне хоккейный клуб СНПЗ выступал в самарской ночной хоккейной лиге, став бронзовым призером в своем дивизионе. - Наши победы появились не на пустом месте, - считает бомбардир и капитан команды Богдан Ушаков. Кстати, вне ледовой арены он инженер отдела технологического развития Сызранского НПЗ. - Благодаря поддержке руководства завода, профсоюзной организации, регулярным тренировкам с привлечением лучших тренеров мы стали не только успешной заводской командой, но и символом города. Я рад, что этот факт способствует развитию хоккея и на предприятии, и в Сызрани. Дети и взрослые с удовольствием проводят свой досуг на трибунах, многие начинают заниматься. Хоккей становится популярным.

Роснефть Арена появилась в Сызрани благодаря нефтяной компании. Фото: АО «СНПЗ»

Трибуны ждут

Команда «Нефтяник» - постоянный участник всех зимних спартакиад компании «Роснефть». Сызранцы традиционно дерутся на льду как львы, а их болельщики вызывают у соперников зависть пополам с восхищением - о таких преданных поклонниках мечтает каждый спортсмен. И, поскольку основной состав не резиновый, заводчане сформировали еще две команды - СНПЗ-1 и СНПЗ-2, которые играют в сызранской хоккейной лиге. Каждый заводской хоккеист с ног до головы экипирован - в этом он тоже ощущает поддержку предприятия, стоящего мощным тылом за его спиной. На льду стираются все границы: в составе сборной на равных выступают руководители, специалисты и рабочие. Сменив спецовки и костюмы на хоккейную амуницию, они с радостью выходят отстаивать честь команды и завода. - Чтобы хорошо играть в хоккей, необходима воля, - считает вратарь команды «Нефтяник», инженер по безопасности движения АО «СНПЗ» Юрий Кормушин. - В «Нефтяник» зачастую попадают игроки-любители, натренировавшие скорость, ловкость, искусство владения шайбой за 3 - 4 года. Все зависит только от человека! Сегодня, когда трибуны вынуждены отдыхать от зрителей в связи со сложной эпидобстановкой, сызранские нефтепереработчики наблюдают за игрой своих кумиров - коллег-хоккеистов - в Интернете. Посмотреть счет игр можно и в заводской газете, и в социальных сетях - внимание к героям спорта не ослабело, а лишь временно перешло в дистанционный формат. Тем радостнее будет первый матч-офлайн, который пройдет, конечно, при полном аншлаге. Впрочем, как всегда!