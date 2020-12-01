Борьба с коронавирусом в Золотом кольце продолжается
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Первый день зимы — не время для путешествий. И связано это не столько с холодами, сколько с эпидемиологической обстановкой. Смотрим на то, что творит коронавирус в городах Золотого кольца 1 декабря 2020 года и понимаем, что туристам там сейчас будет не очень весело.
Так, в Подмосковье до 13 декабря продлили ряд ограничений. Граждане старше 65 лет и те, кто имеет хроническое заболевание, должны сидеть дома на изоляции. Учащихся в вузах и школах сейчас тоже не ждут. Выставки, спортивные мероприятия, какие-то культурные вечера — все это доступно только в режиме онлайн. На территориях музеев-заповедников и дворцово-парковых можно только гулять.
В Ярославской области тоже не все стабильно. Так, коронавирус выявили у председателя правительства региона Анатолия Гулина. Его состояние удовлетворительное. Политик лечится дома, а те, кто с ним контактировал, отправились на самоизоляцию.
— Мы все сейчас находимся под общей угрозой. Не забывайте о мерах предосторожности и тех рекомендациях, которые дают специалисты. Соблюдайте масочный режим, чаще обрабатывайте руки, ограничивайте контакты и оставайтесь при возможности дома. Отнеситесь с пониманием к существующим ограничениям. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! — наставляет Гулин.
В Ивановской области директор департамента здравоохранения Артур Фокин высказался о проблемах с хранениям тел людей, которые скончались от covid-19. Острота, наблюдавшаяся в этом вопросе снята. Это было достигнуто благодаря соглашениям по поводу того, что в случаи нехватки мест в ковидных моргах, умерших будут хранить в организациях с соответствующей лицензией. Например, в компании «Ритуал», где есть холодильное оборудование и места. Также в минпромторге обещали помочь с мобильным рефрижератором.
В некоторых туристических местах все-таки можно посещать музей и полюбоваться достопримечательностями. Правда в масках, небольшими группами и с временными рамками.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 392 (+6)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 808 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 975 (+29)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 6121 (+88)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 5843 (+61)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 4239 (+72)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30