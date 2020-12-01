Борьба с коронавирусом в Золотом кольце продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый день зимы — не время для путешествий. И связано это не столько с холодами, сколько с эпидемиологической обстановкой. Смотрим на то, что творит коронавирус в городах Золотого кольца 1 декабря 2020 года и понимаем, что туристам там сейчас будет не очень весело.

Так, в Подмосковье до 13 декабря продлили ряд ограничений. Граждане старше 65 лет и те, кто имеет хроническое заболевание, должны сидеть дома на изоляции. Учащихся в вузах и школах сейчас тоже не ждут. Выставки, спортивные мероприятия, какие-то культурные вечера — все это доступно только в режиме онлайн. На территориях музеев-заповедников и дворцово-парковых можно только гулять.

В Ярославской области тоже не все стабильно. Так, коронавирус выявили у председателя правительства региона Анатолия Гулина. Его состояние удовлетворительное. Политик лечится дома, а те, кто с ним контактировал, отправились на самоизоляцию.

— Мы все сейчас находимся под общей угрозой. Не забывайте о мерах предосторожности и тех рекомендациях, которые дают специалисты. Соблюдайте масочный режим, чаще обрабатывайте руки, ограничивайте контакты и оставайтесь при возможности дома. Отнеситесь с пониманием к существующим ограничениям. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! — наставляет Гулин.

В Ивановской области директор департамента здравоохранения Артур Фокин высказался о проблемах с хранениям тел людей, которые скончались от covid-19. Острота, наблюдавшаяся в этом вопросе снята. Это было достигнуто благодаря соглашениям по поводу того, что в случаи нехватки мест в ковидных моргах, умерших будут хранить в организациях с соответствующей лицензией. Например, в компании «Ритуал», где есть холодильное оборудование и места. Также в минпромторге обещали помочь с мобильным рефрижератором.

В некоторых туристических местах все-таки можно посещать музей и полюбоваться достопримечательностями. Правда в масках, небольшими группами и с временными рамками.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 392 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 808 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 975 (+29)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6121 (+88)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5843 (+61)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 4239 (+72)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30