Гражданам советуют соблюдать все ограничения и носить маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

200 и больше заболевших covid-19 — уже привычные цифры. Всем, кто столкнулся с бедой, теперь можно звонить по короткому номеру 122, где обещают помочь. Про маски забывать не нужно, иначе есть риск замерзнуть на улице. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 1 декабря 2020 года.

Число инфицированных не падает

Статистика заболеваемости в регионе не самая радужная. 30 ноября стало известно о 254 новых инфицированных — очередной наибольший показатель в области с начала пандемии. Всего заразились уже 22355 человек.

В этот раз в Самаре прибавилось 114 пациентов. 40 — в Тольятти. 30 — в Сызрани. Становится привычным, что большинство covid-положительных находят у людей с ОРВИ и пневмонией. Накануне в число таких попали еще 219 граждан.

К сожалению, люди продолжают умирать от недуга. Жертвами коронавирусной инфекции стали еще пять человек. У четверых из них были сопутствующие болезни. Всего с весны скончались 417 жителей губернии.

Вылечившихся больше половины — почти 20 тысяч. В этот важный список 30 числа добавилось еще 70 самарцев.

По данным экспертов, ОРВИ и пневмоний в регионе стало меньше на 1,1% и 5,6% соответственно, но этот тренд пока сложно назвать устойчивым.

На лечении сегодня находятся около 5500 пациентов в стационарах и в три раза больше людей лечатся амбулаторно (16 500 человек). Свободно больше 18% коек. В санаториях развернуто 485 коек.

Амбулаторных пациентов в регионе обеспечивают лекарствами: их уже получили 7595 человек, каждый день медикаменты доставляют 500-1000 пациентам.

Номер для заболевших

Самарская область оказалась в числе тех регионов, где заработала новая горячая линия по коронавирусу. Речь идет о коротком номере 122. По нему могут звонить все, кто столкнулся с болезнью или подозревает, что она у него есть. По звонку доступны те же сервисы, что и на уже имеющейся горячей линии 88003022163:

— центр амбулаторной помощи пациентам с пневмонией и COVID-19 для вызова медицинского работника на дом;

— контакт-центр по вопросам записи на прием к врачу;

— служба психологической поддержки

— информационная линия.

Нет маски? На выход!

В городах области продолжают следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Проводятся рейды. Так, в Самаре с октября на любителей игнорировать правила составлено 93 административных протокола.

Как отмечают в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения covid-19, с начала осени из автобусов, трамваев и троллейбусов регионального центра высажено уже 850 человек. В метро не допущены еще 8188 граждан, пожелавших не пользоваться важным средством защиты. С учетом того, что сейчас холодная погода, советуем нарушителям задуматься. Лучше надеть маску, чем мерзнуть на улице.

С персоналом транспортных предприятий проводятся ежедневные инструктажи. Если кто-то из работников этой сферы легкомысленно отнесется к проблеме, то его также привлекут к дисциплинарной ответственности.

Медики напоминают — носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию, не посещайте места, где много народа и, по возможности, оставайтесь дома. Берегите себя и окружающих!