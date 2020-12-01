В бизнес-экскурсиях от команды проекта «Мой бизнес 63» приняли участие 1500 человек

Участники программы посетили необычное кафе, где главными «резидентами» являются кошки.

Региональная программа «Профессия-предприниматель» в была запущена в Самарской области в 2019 году. За это время было проведено более 40 экскурсий на предприятия малого и среднего бизнеса для 1,5 тысячи участников. Такими данными поделился министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Подобный формат знакомства с идеями и опытом действующих представителей бизнеса очень полезен для потенциальных и начинающих предпринимателей. Это дает им мощный мотивационный заряд, возможность стартовать с большей уверенностью, использовать проверенные инструменты и не совершать типичные ошибки», - добавил Дмитрий Богданов.

Наставнические туры регулярно проходят в регионе

Наставнические туры регулярно проходят в регионе при поддержке областного минэкономразвития и являются частью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Каждая бизнес-экскурсия включает в себя знакомство с работой предприятия, историю его создания от основателей проекта, а также интересные мастер-классы, дегустации и многое другое.

Экскурсии от команды проекта «Мой бизнес 63» продолжаются.

Принять участие в программе «Профессия предприниматель» может любой желающий, готовый познакомиться с бизнес-кейсами и инструментами опытных предпринимателей, чтобы, впоследствии, использовать эти знания для успешного старта или развития своего дела.

Одна из недавних экскурсий прошла 19 ноября 2020 года. Участники программы посетили необычное кафе, где главными «резидентами» являются кошки. Посетители могут пообщаться с пушистыми друзьями и даже забрать понравившегося себе – все кошки попали в «ЧуКОТку» из приюта для домашних животных.

По словам владельца кото-кафе «ЧуКОТка» Амаль Баевой, идея создания «котейни» появилась в 2014 году. Сегодня здесь постоянно проживает почти 50 питомцев, ежегодно удается находить новые дома для 150 животных.

Прежде, чем начать свой бизнес, Амаль Баева посоветовала участникам экскурсии поработать в аналогичной организации, чтобы оценить рынок и нюансы конкретного направления. Второй совет будущим предпринимателям касался бизнес-планирования. По словам Амаль Баевой, важно очень тщательно продумывать бизнес-план и все расходы умножать на три – такой пессимистичный сценарий сразу определит выживаемость будущего бизнеса. Основатель кото-кафе также заметила необходимость грамотной рекламы своего проекта.

Каждая бизнес-экскурсия включает в себя знакомство с работой предприятия

«На старте мы посчитали продвижение ненужной статьей расходов, и это было нашей ошибкой. Если нет рекламы, то никто о вас не узнает, а значит, не будет посетителей и, разумеется, прибыли», - заметила предприниматель.

Экскурсии от команды проекта «Мой бизнес 63» продолжаются. Если вам интересно участие в следующих наставнических турах, следите за анонсами мероприятий на сайте https://mybiz63.ru/ и в социальных сетях, регистрируйтесь и присоединяйтесь к компании единомышленников.

Мероприятия проводя тся по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Принять участие в программе «Профессия предприниматель» может любой желающий, готовый познакомиться с бизнес-кейсами и инструментами опытных предпринимателей

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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