Представители малого и среднего бизнеса заключили при поддержке региона экспортные контракты на 15,9 млн долларов

Местным предпринимателям нужно выходить на международный рынок и наращивать объем экспорта продукции.

Местным предпринимателям нужно выходить на международный рынок и наращивать объем экспорта продукции. Это неоднократно подчеркивал глава региона Дмитрий Азаров. В поддержке предпринимательства, в раскрытии экспортного потенциала Самарской области - стратегия лидерства региона.

Именно для этих целей правительством Самарской области и в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» был создан Центр поддержки экспорта. Он предоставляет экспортно ориентированным предприятиям услуги бесплатно или на условиях софинансирования.

По итогам 2019 года губерния заняла шестое место среди 85 субъектов РФ в рейтинге Российского экспортного центра. Увеличение объемов экспорта продукции региональных производителей в Самарской области происходит, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

«В Центре поддержки экспорта каждому предприятию, готовому к зарубежным поставкам, окажут услуги по поиску иностранных партнеров, подготовке необходимой документации в соответствии с требованиями конкретной страны, а также сопроводят компанию на всех этапах экспортного цикла. За девять месяцев этого года Центром было оказано почти 600 услуг, при поддержке специалистов наши предприниматели смогли заключить 33 экспортных контракта на общую сумму 15,9 млн долларов», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предприятие «Эколос-Стройпроект», входящее в ГК «Эколос» (производство оборудования для очистки и перекачки сточных вод), обратилось в ЦПЭ, когда компания готовилась к участию в крупном международном конкурсе на очистку воды в Каспийской бухте Баку. Как отмечает руководитель компании Антон Степанов, в этом проекте, как в пазле, был важен каждый элемент.

«На проектах такого уровня соревнуются не частные компании, а государства с их мерами поддержки экспорта. И выигрывает не только компания, предложившая лучшее решение, но и страна, которая обеспечивает этой компании инфраструктуру. Мы выиграли этот конкурс, благодаря многим факторам: на федеральном уровне нам был предоставлен льготный кредит, а областной Центр поддержки экспорта обеспечил перевод всех документов, работу с проектной документацией, что очень облегчило наши задачи».- заметил Антон Степанов.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Ольги Золотаревой, пандемия наложила свой отпечаток на работу экспортеров и ЦПЭ, но работа с Российским экспортным центром и мониторинг ситуации позволили подстроиться под новые условия.

«Мы очень быстро начали транслировать нашим клиентам рекомендации по работе с таможней, новым вариантам работы с зарубежными партнерами. Мы провели онлайн встречи с торгпредами многих стран, что позволило выяснить актуальные направления для бизнеса, определить возможность прямого взаимодействия с заинтересованными компаниями. Еще одним каналом для развития экспорта сегодня стали электронные торговые площадки: как правило, наши бизнесмены лучше осведомлены об известных китайских маркетплейсах, тогда как есть огромное количество отраслевых площадок, с ареалом присутствия не только ЮВА, но и в Европе, Америке, на Ближнем Востоке», - отмечает Ольга Золотарева.

Напомним, что индивидуальные предприниматели, малые и средние компании, готовые к освоению внешних рынков, могут обратиться за помощью в Центр поддержки экспорта. Познакомится с полным перечнем услуг Центра можно по ссылке

Мероприятие проводится по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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