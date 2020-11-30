"Важно найти болезнь как можно раньше": самарский онколог рассказал, как защитить свое здоровье

Главный врач самарского областного онкодиспансера Андрей Орлов в студии радио «Комсомольская правда — Самара» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является второй из основных причин смерти в мире - каждая шестая смерть наступает от онкологических заболеваний. Почему цифры такие большие и чем каждый человек может помочь себе, поговорили на радио "Комсомольская правда" с главным врачом Самарского областного клинического онкологического диспансера Андреем Орловым.

Андрей Евгеньевич, почему онкология стала настолько злободневной темой?

Рак действительно занимает второе место в мире по уровню смертности. И это естественный процесс. Самарская область здесь - не исключение. Поэтому я бы не говорил, что у нас неблагоприятная ситуация, мы входим в общемировую статистику именно потому, что уровень заболеваемости растет с каждым годом и связано это в первую очередь с увеличением среднего возраста жителей региона. У лиц старше 60 лет значительно чаще развиваются онкологические заболевания.

Перед нами стоит задача увеличить продолжительность жизни до 80+, и при этом мы должны понимать, что будет увеличиваться и число онкологических заболеваний.

Почему с возрастом увеличивается риск заболеть раком?

Дело в том, что с годами накапливаются всевозможные мутации в наших генах, что приводит к развитию онкологии. Нам бы хотелось пенять на наследственность, на окружающую среду, экологию и другие факторы, но в большей степени это зависит от нашего образа жизни - именно он приводит к поломке в наших генах. Неправильное питание и избыточный вес, курение, в том числе и пассивное, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни - основные фоновые факторы, которые приводят к генетическим изменениям. И в тех формах рака, которые занимают сейчас лидирующие позиции, именно они играют основную роль.

Какие формы рака сегодня встречаются чаще всего?

Во всем мире лидирует рак кожи, но, к счастью, за исключением меланомы, он не приводит к фатальным последствиям, поэтому мы всегда начинаем со второго места. На протяжении многих лет здесь лидируют рак толстой и прямой кишки, рак молочной железы у женщин, рак предстательной железы и рак легкого.

Если говорить о смертности, то здесь лидирует рак легкого. Увы, это та патология, которая зачастую выявляется на поздней стадии, потому что на ранних стадиях никоим образом клинически себя не проявляет.

И когда мы называем такой “топ” нозологий, мы понимаем, что они связаны с неправильным образом жизни. Рак легкого - это курение, рак кишечника - это, в первую очередь, избыточное потребление белков и недостаточное количество грубоволокнистой растительной пищи, которая улучшает пассаж кишечника и снижает вероятность воспалительных процессов.

То есть много мяса есть вредно?

Я имею ввиду именно избыточное потребление! Мы можем и должны есть мясо. Белковая пища является одной из составляющих питания, но оно обязательно должно быть сбалансированным и содержать достаточное количество растительных волокон, клетчатки.

Как понять, что пора пройти онкологическое обследование?

К сожалению, какого-то характерного симптома для рака нет. Есть комплекс жалоб, субъективных ощущений, связанных, например, с общей слабостью. Если мы говорим про рак легкого, то даже кашель может появиться на поздних стадиях. Поэтому, чтобы избежать “гипердиагностики”, есть специальные и достаточно простые анкеты. Ответы подскажут, нужно ли обратиться к врачу для обследования. Анкеты общедоступны, они есть на сайте онкодиспансера, на других ресурсах, а также включены в программу диспансеризации.

Методы обследования общеприняты и доступны. Например, обследование на рак молочной железы - это маммография, которую нужно проходить женщинам старше 40 лет не реже одного раза в два года. Если мы говорим о раке кишечника, то анализ кала на скрытую кровь уже покажет, что нужно более детальное обследование. Все это прописано в госгарантии и включено в программу всеобщей диспансеризации. К сожалению, нет такого универсального обследования, которое бы показало все виды рака - ни, “маркеров на все виды рака”, ни “КТ всего организма”.Более того, многие диагностические исследования, увы, небезопасны, та же компьютерная томография. Она должна назначаться строго по показаниям.

Диагноз “рак” - это, пожалуй, одна из самых тяжелых новостей для пациента.

Рак - это не приговор. Да, у людей, по - прежнему, присутствует страх. К сожалению, боязнь этого диагноза формировалась столетиями.Сегодня, при условии выявления рака на 1-2 стадии, в 95% случаях мы можем его полностью излечить. Национальный проект «Здравоохранение» по направлению борьба с онкологическими заболеваниями призван максимально выявить пациентов с ранними стадиями.

У нас есть сегодня инструменты, есть возможность персонифицированного лечения. Чем хороша сегодняшняя медицина - мы можем индивидуально подходить к каждому пациенту с точки зрения выработки тактики и плана лечения. Благодаря федеральной программе у нас имеется возможность выработать таргетную стратегию лечения с учетом генетических мутаций, которые мы выявляем. Доля таких пациентов сейчас составляет 12% и будет постоянно увеличиваться.

Важный вопрос - хватает ли оборудования и специалистов для лечения пациентов?

Мы обеспечены в полном объеме, в этом вопросе Самарской области повезло. Мы в свое время получили современный и полностью оснащенный онкологический диспансер, которому нет пока равных в Российской Федерации. Это позволило сформировать хорошую команду специалистов. По нацпроекту мы смогли докупить оборудование уже следующего поколения. В этом году находится на финальной стадии монтаж и ввод в эксплуатацию аппарат магнитно - резонансной томографии, который будет первым в государственном учреждении проводить МРТ молочных желез. У нас будут установлены два современных ускорителя, которых нет даже в федеральных центрах. Оборудование позволит проводить и радиохирургическую терапиюс минимальным повреждением окружающих здоровых тканей.

Мы уже касались темы пандемии коронавируса. Как в этих условиях проходит диагностика и лечение онкологических заболеваний?

К сожалению, нагрузка на систему здравоохранения значительно увеличилась, но онкологическая служба работает в прежнем режиме, назначаются все необходимые обследования и все они, даже несмотря на сложную ситуацию, доступны. Более того, наши специалисты выезжают в те медицинские учреждения, где ситуация наиболее сложная.

Помощь оказываем всем пациентам. Если у пациента с онкологическим заболеванием выявляется коронавирусная инфекция, он проходит лечение от нее, как и в случае любой вирусной инфекции, и как противовирусная терапия заканчивается, продолжается специализированное лечение.

Как работает служба онкологической помощи, о которой сейчас так часто говорят?

Головным учреждением является Самарский областной клинический онкологический диспансер. Также у нас работает мощная и оснащенная онкологическая служба на базе Тольяттинской городской клинической больницы №5, где проводят все основные виды хирургической, лекарственной и лучевой терапии. В рамках реализации нацпроекта в Самарской области запланировано открытие 12 центров амбулаторной онкологической помощи, основная задача которых - в первую очередь, проведение диагностических исследований для выявленияонкопатологии с последующим направлением в онкологический диспансер. Также, на сегодняшний день, центры имеют возможность проведенияамбулаторной лекарственной терапии. Первый центр был открыт в прошлом году на базе Самарской городской клинической больницы №8. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, почти 6000 пациентов были обследованы в этом центре, свыше 270 пациентов были направлены на дообследование в областной онкодиспансер, 177 пациентов пролечены.

В ближайшее время будет открыт центр на базе Сызранской городской больницы, в Тольяттинской городской поликлинике №3 и Самарской городской больнице №4. Таким образом, еще 3 центра будет открыто в этом году.

Как снизить риск онкологического заболевания?

Самое главное - взять на себя ответственность за свое здоровье. Врачи, со своей стороны, проводят большую работу по информированию населения о здоровом образе жизни, об ответственности за свое здоровье и своевременном обследовании. Именно популяризация здорового образа жизни - это основа предупреждения онкологических заболеваний.

Конечно, очень важно жить нормальной полноценной жизнью и получать те радости, которые нас окружают. У нас светит яркое солнце, выпал первый снег -это уже повод для радости! Получайте удовольствие от жизни. И если у вас появился симптом, которого никогда не было, обратитесь к врачу. Нужно понимать, что кроме нас самих никто не может отвечать за наше здоровье.

Одним из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, является борьба с онкологическими заболеваниями.

Реализация мероприятий, проводимых в рамках нацпроекта в регионе, находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Развитие системы здравоохранения, усиление профилактической работы и раннего выявления заболеваний, обновление материально-технической базы лечебных учреждений, оснащение их новым современным оборудованием играет важную роль в повышении качества жизни людей. Это один из важнейших элементов стратегии лидерства.