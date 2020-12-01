Квартира мечты и яблочные гаджеты: самарцы стали обладателями мега-призов от ТК «Амбар»

Счастливчиков определили 28 ноября

Самые современные гаджеты, крупная бытовая техника, сертификаты на шопинг, подарки от партнеров и главный приз - квартира в макрорайоне комфорт – класса «АМГРАД» - все это призы уникального по своим масштабам розыгрыша «Квартира за покупки», организованного модным и популярным торговым комплексом «Амбар». Посетители, с 20 июля по 24 ноября, совершая покупки на сумму от 2500 рублей в магазинах ТК «Амбар» регистрировали чеки и копили баллы на именных и номерных пластиковых картах, с помощью которых и определили победителей 28 ноября.

Под прицелом камер

Впервые призы разыгрывали в режиме онлайн - такие корректировки внесла пандемия и организаторы с заботой о посетителях сделали все, чтобы церемония подведения итогов прошла максимально безопасно и прозрачно.

28 ноября с утра в галерее торгового комплекса установили прозрачный бокс, в который участники акции помещали свои именные пластиковые карты. Бокс все это время был под надежной охраной четырех секьюрити и видеокамер, которые транслировали все происходящее в соцсети и YouTube канал торгового комплекса.

За пятнадцать минут до начала розыгрыша бокс с карточками перенесли в импровизированную студию, что была организованна здесь же в ТК «Амбар». Весь процесс от переноса до установки на новом месте также прошел под пристальным вниманием камер. Кроме того, в числе независимых наблюдателей были блогеры, журналисты и партнеры розыгрыша. Ведущий Евгений несколько раз крутил тяжелый лототрон тщательно перемешивая карточки участников и прямо из студии звонил счастливчикам и поздравлял их с победой. Те, кто пропустили звонок, к сожалению, потеряли свой приз и его разыгрывали повторно.

Трансляцию посмотрели более 6 тысяч человек

Трансляцию посмотрели более 6 тысяч человек. Большая часть из них с волнением и трепетом ждала, что прозвучит именно их номер карты.

- «Амбар» заботится о вас, именно поэтому администрация приняла решение провести розыгрыш онлайн, - отметил ведущий Евгений перед началом волнительной церемонии и представил партнеров конкурса. - Среди экспертов, которые будут следить за прозрачностью розыгрыша, у нас популярные блогеры Дмитрий Рубин, Юлия Залозная, Татьяна Денисова.

Ноутбуки, iPhone11, AirPods, мультиварка, телевизор, стиральная машина, холодильник, кухонный комбайн, - все эти призы от партнера DNS гипер, нашли свих обладателей во время розыгрыша. Общее число участников розыгрыша составило более 5 тысяч человек.

Четырех счастливчиков порадовали сертификаты на шопинг в ТК «Амбар» - каждый на сумму 50 тыс. рублей. Но самым запоминающимся шопинг будет у Екатерины Скворцовой - она выиграла сертификат номиналом 200 тыс. рублей. За время акции девушка зарегистрировала 48 чеков на общую сумму 320 542 рубля и оказалась лидером рейтинга.

Пророчество Варвары

Организаторы второй год подряд разыгрывают в качестве главного приза квартиру в новом и современном макрорайоне комфорт – класса «АМГРАД», который строится рядом с ТК «Амбар». В 2019 году фортуна выбрала Олега Ульянова, тогда розыгрыш проходил громко, шумно и с участием огромного количества людей. В этом году пусть и изменился формат, но трепет и нерв ожидания сохранился и передался всем присутствующим даже через телефонный разговор.

- Каждая встреча с новым жителем макрорайона «АМГРАД» - это волнительный момент для нашей команды. Мы ценим всех, кто выбрал наш жилой комплекс для комфортной и счастливой жизни. Это уже вторая квартира, которую мы дарим людям, которые выбирают ТК «Амбар» для покупок и развлечений, а значит, разделяют наши общие ценности, - отметил руководитель отдела продаж макрорайона «АМГРАД» (застройщик Global Vision Development) Дмитрий Шатохин. - Сегодняшнему победителю мы с удовольствием покажем квартиру и весь макрорайон в нашем офисе продаж с помощью современных VR - технологий. Застройщик Global Vision Development не просто строит комфортное и современное жилье, но и создает в районе атмосферу уюта, тепла, доброты, семейных ценностей. Надеюсь, сегодняшний победитель также сможет это оценить.

Организаторы второй год подряд разыгрывают в качестве главного приза квартиры

И вот волнительный момент, ведущий Евгений несколько раз прокрутил лототрон в разные стороны и достал ту самую карту победителя под номером 200796. Владелицей карты оказалась Юлия Удовкина. Несколько гудков и эксперты услышали голос Юлии, как выяснилось она в этот момент смотрела трансляцию, но не сразу поверила своему счастью.

- Вы знаете, мне никогда не везет, - растерянно проговорила Юлия.

- С сегодняшнего дня мы меняем эту установку. Юлия, верьте в себя! Вы хороший человек и вы достойны квартиры! Вы, выиграли квартиру в макрорайоне «АМГРАД»! - произнес решающие слова ведущий.

Юлия еще несколько раз переспросила, чтобы убедиться, что это не шутка и заплакала от радости в прямом эфире. Эмоции в этот момент охватили всех присутствующих, атмосфера была заряжена позитивом и радостью за победителя.

- В «Амбаре» мы покупали телефоны. Я даже не знаю, что сказать. Представляете, вот мы сейчас с дочкой Варварой рисуем в детский сад новогодний рисунок, и она вдруг говорит: «Мам, представляешь, ты выиграешь квартиру», - рассказала Юлия о пророческих словах дочки.

Исполнять мечты с торговым комплексом «Амбар» очень просто - здесь есть все, о чем только можно мечтать. А традиционный конкурс от торгового комплекса помогает решить даже квартирный вопрос.

После всего увиденного даже скептик поверит в чудеса.