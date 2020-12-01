В Сызрани молодая семья нашла подпольный клад и сильно испугалась

Жители Сызрани нашли клад, но он их напугал Фото: Артем КИЛЬКИН

Необычная история случилась в одном из городов Самарской области. Молодая семья из Сызрани совсем недавно переехала в новую квартиру в многэтажке на проспекте 50 лет Октября. Жилье молодые люди приобрели месяц назад, но до ремонта руки дошли только сейчас. Глава семьи стал снимать линолеум с пола в коридоре, работа спорилась, пока вдруг прямо у плинтуса под руку не попался полиэтиленовый пакет.

- Мы открыли его и очень удивились - в пакете лежали денежные купюры разного номинала, а также монеты. Всего примерно 5 000 рублей. Кто оставил "заначку" - не знаем, квартиру до нас долгое время сдавали, - рассказал журналистам местного издания КТВ-Луч хозяин жилья.

Но оставлять находку себе молодые люди не решились. Если мужчина еще полагал, что деньги можно использовать, то его спутница жизни разволновалась: вдруг над банкнотами проводили какие-то ритуалы? Вдруг здесь замешана черная магия?

- Мы решили, что раз деньги не принадлежат нам, то лучше избавиться от них и не тратить. И все эти банкноты и монеты мы лучше просто закопаем в землю - пусть они снова станут кладом, - рассказала жительница Сызрани о своих дальнейших планах.

Так что теперь, возможно, эти деньги смогут найти другие везучие жители города. Впрочем, как показывает практика, клад не всегда приносит своим новым владельцам счастье. Обычный волгоградский электрик на своем участке в 15 соток откопал следы древней цивилизации. В котловане, который мужчина копал под дом, оказалось несколько захоронений - уникальные следы салтово-маяцкой археологической культуры. Теперь с него требуют денег на обеспечение работы археологов и просят за свой счет обеспечить сохранность уникального объекта. Строить дом на этом участке теперь мужчина не может.

Эксперты рассказали, что если владелец участка или недвижимости обнаружил кости или оружие, нужно обратиться в полицию. А вот если клад - это монеты, золото, шкатулки - о них нужно сообщить местным властям и вызвать сотрудников музея. При обнаружении археологических ценностей нужно остановить все работы и обратиться в местный комитет госохраны памятников.