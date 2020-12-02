В каждом городе работает своя «горячая линия» по коронавирусу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зимой количество путешественников резко снижается. В этом году причина этого не только в холодах, но и в коронавирусе. Однако все равно находятся те, кто готов рискнуть, но все равно увидеть красоты России в зимнем одеянии. Для таких экстремалов мы рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 2 декабря 2020.

В целом, туристам придется быть очень аккуратными и во многом себя ограничивать. Например, в Подмосковье на днях продлили несколько ограничений. Людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, обязали сидеть дома на изоляции. Массовые мероприятия: спортивные, культурные и другие должны проходить без зрителей. Музеи закрыты, за исключением заповедников и дворцово-парковых комплексов, по ним гулять можно. Однако не забывайте про маски и перчатки.

В Московской области одна из самых тяжелых ситуаций по стране, однако в других регионах тоже не все спокойно. Власти активно борются с коронавирусом. Для этого барам, ресторанам и кафе запретили работать по ночам. Так что любителям ночной жизни придется довольствоваться номером в отеле. Также никто не отменял масочный режим.

Кое-где в регионах количество заболевших коронавирусом за сутки чуть снизилось, чем за предыдущие 24 часа, однако заразившихся все равно много. Среди них председатель правительства Ярославской области Анатолий Гулин. Чиновник лечится дома, его состояние удовлетворительное.

Во всех городах Золотого кольца действуют «горячие линии» по коронавирусу. Так что запишите их на всякий случай. Номера телефонов ниже.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 399 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 820 (+12)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 998 (+23)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6202 (+81)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5903 (+60)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 4373 (+134)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30