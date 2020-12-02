В ковид-госпиталях в Самаре и Тольятти откроют новые корпуса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кривая заболеваемости за сутки в регионе все еще направлена вверх, самарцам раздают бесплатные лекарства от коронавируса, а врач рассказал, кого чаще всех не щадит COVID-19. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 2 декабря 2020 года.

Количество заболевших растет

Количество заболевших коронавирусом за сутки в Самарской области растет. На этот раз заразившихся 255. Больше всего новых случаев в Самаре – 102. В Тольятти 38 заразившихся. 17 в Богатовском районе, 13 в Пестравском, по 12 в Хворостянском и Большеглушицком, 11 в Большечерниговском районе, 10 в Отрадном, 9 в Жигулевске и т.д.

Абсолютное большинство новых случаев – это люди, у которых есть ОРВИ и пневмония и которые сдали тесты на коронавирус. Таких за прошлые сутки 227 человек. Еще 28 жителей Самарской области не чувствовали недомогания, но все равно решили провериться и у них нашли ковид.

Примечательно, что в списке нет ни одного контактного, у кого подтвердился COVID-19.

К сожалению, 11 пациентов с коронавирусом скончались в Самарской области. Всего с начала пандемии от вируса умерли 428 человек.

Два новых корпуса в ковид-госпиталях

До конца этого года в Самарской области начнут строить два корпуса в крупневших ковид-госпиталях региона. Речь идет о больнице Середавина в Самаре и 5-ой горбольнице в Тольятти. В каждом корпусе организуют 70 коек. Там будут проводить первичные обследования до отправки в стационар.

Строительство корпусов будет проходить в том числе на федеральные деньги.

Бесплатные лекарства

Жители Самарской области, которые лечатся от коронавируса дома, продолжают получать лекарства бесплатно. По последним данным, бесплатными медикаментами снабдили 7 595 жителей региона. Каждый день препараты получают от 500 до 1000 пациентов.

Пожилые люди рискуют больше всех

Главврач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал, что чаще всего в реанимации от коронавируса умирают пациенты старше 70 лет. При этом сейчас средний возраст людей, которые попадают в больницу с COVID-19, 65 лет. Еще в мае он был гораздо меньше – 54 года.

- У людей старше 65 лет на фоне хронических заболеваний просто нет возможности противостоять болезни, сохранить легкие, сопротивляться цитокиновому шторму, свертываемости крови, - предупреждает врач.

Поэтому людям старшего возраста советуют сидеть дома и как можно меньше общаться с люди лично.