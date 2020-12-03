Под Самарой офицера ВДВ с тяжелобольным ребенком выселяют на улицу

Сергей и его сын Денис скоро окажутся на улице - таково решение суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей и Денис остались ни с чем. Сергею 42 года, он прошел две Чеченские войны, в прошлом - успешный ресторатор. Денису 11 лет, мальчик перешел в 4 класс, но из-за тяжелого заболевания сейчас не учится, его папа собирает документы для оформления ему инвалидности. В ближайшее время оба окажутся на улице - таково решение суда.

Чужие долги

Сергей и Лариса были вместе много лет, их ресторан Bora-Bora был известным, успешным, прибыльным. Пара распалась, Сергей оставил супруге бизнес, квартиру, дачу.

21 декабря 2012 года Лариса умерла от рака. Сергей забрал сына, впервые приехал на их бывшую общую дачу в Кинеле. Там они когда-то вместе с Ларисой купили дом. Оказалось, в нем вполне можно жить постоянно – так отец с сыном поселились вместе.

А вскоре стали появляться кредиторы, которые говорили о том, что Лариса должна им денег.

Мальчик лишился мамы в 2012 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы лет пять с ней не общались вообще, - признается Сергей. – Она была очень скрытная, так что на что ей нужны были деньги – на лечение от рака или еще на что-то – я не знаю. Но платить за ее долги мне было нечем.

Кредиторы все множились: разные банки, разные цели кредитов, общая сумма долгов плавно приблизилась к нескольким миллионам рублей. И легла плечи Сергея - ведь свой развод с Ларисой они так и не оформили.

Потеря дома

- А потом ко мне в дом начали приходить какие-то люди, представлялись риелторами, говорили: «Вам нужно освободить помещение, дом больше вам не принадлежит». Они приходили в любое время, звонили, угрожали, сын стал всего бояться, - рассказывает мужчина. - Я навел справки и выяснил: было несколько судов, где без меня решили мой же дом продать с торгов в счет погашения долгов покойной супруги, а меня выписать. Мало того, что меня ни об одном заседании не уведомили, так все еще и как будто забыли про моего сына, который тоже прописан и проживает в доме

Самые важные суды прошли без участия Сергея - о них он узнал постфактум Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трехэтажный дом площадью 139,9 кв метров на 10 сотках в свое время покупали с использованием материнского капитала и кредита, потом Сергей своими руками «доводил его до ума», достраивал, «облагораживал».

По его прикидкам, дом сейчас стоит не менее 5 млн рублей. С торгов его продали за 2,49 млн, причем вслепую – по словам Сергея, покупатель внутри ни разу не был.

- Мы с ним встретились в суде, он мне прямо сказал: давай 3,7 млн рублей - и дело с концом. У меня таких денег нет. Собственно, у меня никаких денег нет. У сына недавно выявили тяжелое психическое заболевание, поэтому работать я не могу, счета, на которые приходит моя и его пенсии, арестованы приставами. Почему - я не понимаю.

Как такое могло случиться

Когда с делом начали разбираться корреспонденты «КП-Самара», выяснилось, что в нем нет некоторых важных документов.

Когда у Сергея и его супруги Ларисы был свой успешный ресторанный бизнес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начнем с самого начала: в 2007 году дом в Кинеле был приобретен с использованием материнского капитала и кредита: 2,3 млн рублей выдал «Газбанк», в договоре есть подписи и Ларисы, и Сергея.

Дальше в этом деле получается провал: предположительно, после расставания с Сергеем Лариса не смогла платить за кредит и в какой-то момент взяла еще один, оформив договор стабилизационного займа с ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства». Этот кредит тоже не был выплачен.

В мае 2012 года ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» подало в Кинельский районный суд иск к Ларисе и Сергею, чтобы взыскать с них деньги за кредит в «Газбанке». В июле 2012 года за долги по кредиту, штрафы и пени на сумму 1,9 млн рублей суд постановил обратить взыскание на дом в Кинеле.

Денису 11 лет, в этом году он перешел в 4 класс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале 2014 года в суд на Ларису и Сергея Лымаря подает уже ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства», правопреемником которого вскоре станет АО «ДОМ.РФ», они требуют также за счет продажи дома выплатить им долг – 928 тысяч рублей. Уже в марте 2014-го иск был удовлетворен.

В обоих судебных разбирательствах не было ни слова о смерти Ларисы, о наследстве, о существовании несовершеннолетнего сына. А еще там не было ответчиков – в решениях судов написано, что ответчики от получения повестки уклонились, судебное извещение возвращено с отметкой «истек срок хранения». Почему – суд разбираться не стал.

О том, что Сергей стал должником, судя по официальным документам, он узнал лишь в 2015 году, когда попытался оспорить в Самарском областном суде решения районных судов. Там же он впервые указал, что документов на вступление в наследство не подавал, о договоре стабилизационного займа ничего не знал, и вообще, в доме живет не один – там еще и сын прописан, и выселять их некуда, потому что это их единственное жилье.

Банковские счета отца и сына арестованы, они не знают, почему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В судебных тяжбах прошло еще несколько лет, за это время приставы не смогли продать с торгов 2-этажный дом со всеми удобствами и земельный участок в 10 соток в Кинеле за 3,3 млн рублей. И в 2019 году предложили его забрать в собственность правопреемнику ОАО «Агентство по ипотечному кредитованию» – АО «ДОМ.РФ». В сентябре эта контора продала дом частному лицу, который теперь через суд выписывает и выселяет Сергея с сыном. Районный суд его иск удовлетворил, теперь дело за областным.

При этом, согласно Банку данных судебных приставов, долги с Сергея до конца не списаны: вместе с некими кредитными платежами и исполнительскими сборами он должен еще больше миллиона рублей. Кому – не знает и он сам. Мы обратились к приставам с просьбой объяснить, что к ему, и получили такой ответ:

Сергей продолжает бороться за свой дом, но надежды выиграть - тают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Всего у нас было 4 исполнительных производства: об обращении взыскания на заложенное имущество и о взыскании денежных средств. На основании информации о вступлении гражданина в право наследования, полученной от нотариуса, суд удовлетворил заявление отдела судебных приставов Кинельского района о замене стороны исполнительного производства. После этого заложенное имущество было передано на торги, а после - взыскателю.

Что дальше?

В органах опеки города Кинель корреспонденту «КП-Самара» сообщили: о проблемах Сергея и Дениса знаем, семья у нас на социальном сопровождении, помогаем им оформить необходимые соцпособия и получить юридическую помощь.

- 24 ноября Сергей подал заявление в Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель о предоставлении ему комнаты в общежитии. Решение о предоставлении ему жилья будет приниматься после получения сведений из Росреестра о наличии у него в собственности какой-либо недвижимости, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в органах опеки Кинеля.

Что будет дальше с этой семьей? Они не знают и продолжают ловить редкие мгновения радости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если к моменту выселения семьи из дома у них не будет жилья, то Сергей готов отдать сына в социально-реабилитационный центр – все лучше, чем остаться на улице. Одновременно мальчику оформляют инвалидность.

Сергей собирается подать апелляцию в Самарский областной суд, чтобы попытаться в очередной раз обжаловать судебные решение. Но он уже не слишком верит в то, что получится что-либо изменить. Между тем, получается, что районные суды постановили выселить ребенка из жилья, купленного с использованием материнского капитала в никуда. Органы опеки к судебным заседаниям не привлекали, законность и объективность, по идее, должны были обеспечивать сотрудники местной прокуратуры, которые участвовали в процессе, но они встали на сторону истца. На запрос корреспондента "КП-Самара" с просьбой разъяснить ситуацию, Кинельский районный суд так и не ответил. Посчитает ли Самарский областной суд эту ситуацию - нормой, пока не ясно.

“Комсомолка” следит за развитием событий.

Решение Кинельского суда от 28 октября 2020 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

КОМПЕТЕНТНО

Кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов "Базис" Евгений Сапов:

- Супруги приобрели дом с использованием ипотечного кредита, поэтому в данном случае действительно возможно обратить взыскание на него, даже если дом - их единственное жилье и был приобретен на средства материнского капитала, потому что выделение доли в жилом помещении ребенку происходит уже после выплаты ипотеки.

При оформлении стабилизационного займа согласие второго супруга могло и не требоваться – тут все зависит от позиции кредитного учреждения. По сути такой займ – это тоже кредит, поэтому условия его погашения могут быть такими же, как и в первом случае.

Что касается уведомлений суда, то сложившаяся судебная практика ВС РФ говорит о том, что каждое лицо (физическое или юридическое) обязано обеспечить прием почтовой корреспонденции по адресу регистрации. Если письмо не получено, то это проблема адресата. Поэтому надлежащим уведомлением является направление письма по месту регистрации.

Кредит лишил семью единственного жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тот факт, что после смерти супруги никто не обращался за наследством, вовсе не означает, что наследство не было принято. Для этого предусмотрен порядок фактического принятия наследства: если кто-либо из наследников основной очереди после смерти человека возьмет какое-либо его имущество, будет им распоряжаться или даже просто заботиться о нем (к примеру, дочка после смерти матери поливает цветы у нее дома), то данный наследник считается фактически принявшим наследство, не зависимо от каких-либо документов или заявлений. А принятие хотя бы части наследства означает принятие всего наследства целиком вместе с имуществом и долгами, если они не превышают стоимость наследства. Таковы правила.

Что касается снятия с регистрации и выселения ребенка, то в Семейном кодексе РФ местом жительства детей признается место жительства их родителей. Однако при рассмотрении подобных вопросов суд по логике должен привлекать к участию органы опеки.