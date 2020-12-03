Дед Мороз в Самаре рассказал о заветной мечте, языке добра и секрете волшебного здоровья

Ребята пришли на "виртуальную" встречу с Дедом Морозом подготовленными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предновогодняя пора - время чудес и одно из них недавно случилось с самарскими школьниками, которые смогли попасть на встречу с настоящим Дедом Морозом. Главный зимний волшебник в рамках путешествия с командой НТВ побывал в пресс-центре самарской "Комсомолки". Правда, из-за всем известных событий, только виртуально. Но разве километры - преграда для настоящего волшебства?

У всех гостей встречи появилось новогоднее настроение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волшебный тур Деда Мороза в этом году весь проходит онлайн. Но сказка все равно приходит в гости к тем, кто верит в добро. В этом году неожиданный подарок от главного Деда Мороза страны получила маленькая Злата Андреева. Девочке 12 дет, у нее - атипичный аутизм. Мама воспитывает девочку одна, ее папа умер. Но Злата растет добрым и очень талантливым ребенком: она плетет браслеты, очень любит кататься на коньках, а у Дедушки Мороза попросила ... самокат. Мечту девочки исполнил Дедушка и компания "Галамарт".

Дедушка Мороз освоил новые технологии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздник пришел в гости и к воспитанникам реабилитационного центра "Феникс". Детишкам виртуальные гости подарили настольные игры, наборы для творчества и сладости для хорошего настроения.

А в пресс-центре КП-Самара Дед Мороз отвечал на вопросы школьников и дошколят. Ребят интересовало многое. Малыши Миша и Гриша, которые пришли на встречу в праздничных костюмах - как плюшевые игрушки - спросили, на каком языке Дедушка разговаривает с коллегами из других стран.

- Конечно, на языке добрых дел. Его понимают в любом уголке планеты. Мы общаемся на нем между собой и обсуждаем, кто подарил больше подарков, - рассказал дедушка.

Все ребята получили подарки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А восьмилетний Дамир Кализов поблагодарил Дедушку за подарок на прошлый Новый год, ведь у мальчика появился котенок.

- А какая твоя заветная мечта, дедушка, - спросил Дамир.

- Я хочу, чтобы у каждого человека была семья. Берегите своих близких и заботьтесь о них всегда, - ответил Дед Мороз.

Еще один важный вопрос задала участница детского театра "Искорки". Девочка переживала, носит ли Дедушка маску в этот непростой период?

- Спасибо, что заботитесь о моем здоровье! Но мне хворь любая нипочем. Я обливаюсь водой из волшебного колодца и делаю по утрам зарядку, - поделился волшебник секретом богатырского здоровья. И посоветовал ребятам делать то же самое и слушаться родителей, чтобы никакие болезни не могли их одолеть.

Также Дед Мороз рассказал, что летом он готовит подарки и принимает гостей, а еще ухаживает за своим зоопарком.

- Дедушка, а что вы делаете с детьми, которые себя плохо ведут? - спросил еще один из гостей встречи. Все замерли.

- Я пишу им письмо в ответ, расспрашиваю обо всех поступках за год. Я верю, что в ребятах больше хорошего. А шалить иногда можно, но нужно знать меру - всему свое время, - ответил Дедушка.

Комсомольская елочка ребятам понравилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А в конце встречи он поделился воспоминанием о самом удивившем его письме:

- Мне написал мальчик и попросил новую коляску для одноклассницы, чтобы девочка могла вместе с друзьями выезжать на прогулку, кататься по городу. Такие письма наполняют мою душу теплом, когда ребята болеют не только за себя. А то бывают письма, в которых только перечень "хотелок" и ничего больше. Это заставляет меня грустить, - признался Дед Мороз.

Без подарков не ушел никто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Чего просят Деда Мороза ребята из Самары?

- куклы с большими глазами,

- конструктор,

- новинки техники,

- пижамы в форме единорога,

- здоровья всем людям на земле,

- ковер-самолет и волшебную палочку,

- помощь в учебе,

- братика и сестренку.