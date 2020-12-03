Волонтеры продолжают помогать медикам и пожилым гражданам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость распределяется по-новому, в районах становится все опаснее, волонтеры все еще приходят на помощь. Эти и другие последние новости коронавируса в Самарской области на 3 декабря 2020 года в нашем ежедневном дайджесте.

В Самарской области за сутки подтвердилось самое большое число коронавирусных диагнозов - 263 человека заболели новой инфекцией. Неожиданно ситуация стала слишком жесткой в Сызрани - здесь за сутки добавилось 42 заболевших, столько же, как в Тольятти. За все время в этом городе нашли 1314 заболевших, а в регионе в целом - 22 873 пациента, у которых в разное время подтвердились тесты.

Четыре человека за сутки умерли, в том числе и один мужчина 44 лет.

Интересно, что статистика показывает: коронавирус идет в районы. Если раньше больше всего заболевших находили в крупных городах, то сейчас - в небольших райцентрах выявляют по 10 и больше больных. Например, 436 пациентов с первых дней нашли в Кинель-Черкасском районе, 374 в Ставропольском, 310 в Безенчукском. В Приволжском районе с COVID-19 в явной форме столкнулся каждый сотый житель, а в Пестравском - каждый 63-й.

В основном всех "больных" коронавирусом находят среди тех, кто уже наблюдался у врача с пневмонией и ОРВИ. Кстати, борются с заразой в регионе успешно - за последние сутки выписали 255 человек. Впрочем, стоит отметить, что в больницах прямо сейчас находится больше человек - около 6 тысяч. Это и те, у кого коронавирус лабораторно не подтвержден, но у них тяжелая форма пневмонии или тяжелые факторы сопутствующих заболеваний.

Волонтеры продолжают оказывать помощь медикам. Только в среду одна из самарских больниц от активистов проекта #Мывместе получила более 7 тысяч масок и топливные карты для машин, которые помогают возить врачей или пациентов.

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