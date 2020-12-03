«Акрон» закроет календарный год домашним матчем с «Балтикой».

Прогноз на матч 26 тура ФНЛ Акрон – Балтика 5 декабря 2020 года – 1:1.

В ФНЛ остался последний тур перед долгой зимней паузой. Тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика» закроют этот год матчем друг с другом на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Игра назначена на субботу, 5 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (15:00 по московскому).

Команды подходят к этому матчу в разных частях турнирной таблицы и с одинаковым настроением. «Акрон» никак не может выбраться из зоны вылета. Недавно тольяттинцы еще больше закопались в ней, упустив три очка в матче с «Краснодаром-2» на 90-ой минуте. Это вторая ничья «Акрона» подряд. До этого команда Игоря Пикущака сыграла 0:0 со «Спартаком-2».

Как минимум одно очко тольяттинцы могли взять и в матче с одним из лидеров лиги «Торпедо». Однако «автозаводцы» вырвали победу у «Акрона» в Жигулевске на последних минутах и при этом играя в меньшинстве. Все это сказалось на положении тольяттинцев – 20 место и 22 очка в активе.

«Балтика» тоже недавно играла с «Торпедо». Игра с «автозаводцами» закончилась нулевой ничьей, при этом калининградцы были очень близки к победе, играя в меньшинстве.

После встречи директор по развитию «Балтики» Юрий Аракелян разразился яростной тирадой, в которой обвинил судью в предвзятости, обозвал его скотиной и подлецом и заявил, что готов выйти с арбитром «раз на раз». Все из-за двух эпизодов – не назначенного пенальти в ворота «Торпедо» и спорного гола «Балтики».

В последних четырех матчах калининградцы набрали шесть очков – три ничьи и победа над тонущим «Шинником». До этого была серия поражений из трех матчей.

После 25 туров «Балтика» делит 7-10 места в турнирной таблице Футбольной национальной лиги с «Енисеем», «Нефтехимиком» и «СКА-Хабаровском». Только до идущего на шестом месте «Велеса» далеко – девять очков.

В первом круге «Балтика» добилась минимальной победы над «Акроном» в Калининграде. Единственный гол тогда забил Ильнур Альшин.

Сейчас «Балтика» тоже фаворит. Однако «Акрон» показал, что не стоит списывать его со счетов. Тольяттинцы дважды давали бой «Торпедо» и даже один вырвали у «автозаводцев» ничью. Вничью красно-черные сыграли и с «Оренбургом». Так что от «Акрона» можно ждать чего угодно.

Именно поэтому я поставлю на ничью в последнем матче этого года. Скорее всего, игра закончится со счетом 1:1.