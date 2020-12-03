Болельщики "Крыльев" ждут от него очередных голевых передач Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Енисей» — 3-1.

5 декабря 2020 года «Крылья Советов» принимают красноярский «Енисей». Игра 26 тура ОЛИМП-ФНЛ пройдет на стадионе «Самара Арена» и станет для соперников последней в нынешнем году.

Хозяева подходят к поединку не в лучшем настроении. Вряд ли оно может быть хорошим после поражения в прошлом туре в важнейшем матче с «Оренбургом». Да, наставник Игорь Осинькин говорил, что «Крылья» действовали лучше, но важен результат, а его не было. Сейчас «КС» находятся на четвертой позиции — совсем не то, о чем мечтали болельщики, да и сами футболисты. Противостояние с «Енисеем» закрывает неудачный 2020 год для зелено-бело-синих и очевидно, что они захотят хоть как-то приукрасить ситуацию и набрать три очка. Тем более, что победа нужна — есть шанс подняться на второе место в случае осечки конкурентов.

«Енисей» на 7 строчке. Команда Александра Тарханова, которого самарские болельщики вспоминают исключительно теплыми словами, оставляет весьма приятное впечатление. Она старается играть в атакующий, комбинационный футбол. Из-за ограниченного подбора исполнителей это не всегда получается сделать, но и явным аутсайдером красноярцы не выглядят. Не забываем и про первый круг, когда волжане проиграли со счетом 1-3. Вероятно, что и в этот раз гости не будут все девяносто минут отсиживаться в обороне и постараются огорчить вратаря «КС».

Но у «Крыльев» шансов, конечно, будет больше. В этом уверены и букмекеры. Средний коэффициент на победу принимающей стороны — всего 1,45. На ничью — 3,80. На коллектив Тарханова — 7,10.

Рассудит «Крылья Советов» и «Енисей» Артем Чистяков из Азова. Стартовый свисток в субботу, 5 декабря, он даст в 15:00 по самарскому времени. Игру покажут в «Яндекс.Эфире». Следите за трансляцией на «КП-Самара».