Число заболевших коронавирусом в Самарской области продолжает расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заражения среди жителей Самары уже несколько дней держатся на уровне 255-260 в сутки, ежедневно фиксируются летальные исходы среди пациентов с COVID -19, новогодние массовые мероприятия в Самаре отменены, а не в меру предприимчивые самарцы начали торговать поддельными справками об отрицательном тесте на коронавирус. Рассказываем, обо всем самом интересном по коронавирусу в Самарской области за сутки.

В Самарской области за сутки зарегистрировали еще 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди населения региона. Из них в Самаре заболели за сутки 124 человека. Помимо Самары больше всего заболевших также в Тольятти - 30 и Отрадном – 23, 13 в Красноярском районе, 11 в Богатовском районе, 10 в Ставропольском районе, 9 в Похвистневском районе, 7 в Кинель-Черкасском районе, 5 г. Новокуйбышевск, 5 в Большеглушицком районе, 5 в Борском районе, 3 в г. Жигулевск, 3 г. Чапаевск, 2 в Безенчукском районе, 2 в Камышлинском районе, 2 в Приволжском районе, 1 в Большечерниговском районе, 1 в Елховском районе, 1 в Нефтегорском районе, 1 в Пестравском районе, 1 в Хворостянском районе, 1 в Челно-Вершинском районе.

Среди пациентов с диагнозом ОРВИ и внебольничной пневмонией нашли 217 человек с коронавирусом, при профосмотрах заражение выявили еще у 43-х. Всего за время пандемии в Самарской области заболело 23 133 человека.

Согласно обновленным данным, за сутки в регионе скончались 3 человека, у которых был положительный диагноз на коронавирус. В числе погибших оказались мужчина 55 лет, мужчины 57 и 61 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего за время пандемии зарегистрировано 435 летальных случаев.

Есть и хорошие новости, за сутки сумели побороть опасное заболевание 312 человек. Таким образом, общее число выздоровевших на сегодня достигло отметки в 20 644 человека.

В прошедшие сутки стало известно, что массовые новогодние гуляния в Самарской области проводить не будут. Это связано с нестабильной эпидемиологической обстановкой в регионе. Как отметили в администрации, новогодние площадки в этом году будут акцентироваться на активное времяпрепровождение и прогулки.

Общероссийский народный фонд выявил нарушения на рынке услуг в Самаре. Как выяснилось, три фирмы в областной столице продавали «липовые» справки, подтверждающие отсутствие коронавирусной инфекции. Цена на поддельный документ варьировалась от 1500 до 2000 рублей. Общественники направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.