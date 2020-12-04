Туристам здесь не место: что творит коронавирус в городах Золотого кольца

В большинстве городов Золотого кольца действуют серьезные ораничения, так что с поездкой лучше повременить
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С наступлением календарной зимы в Подмосковье установилась довольно морозная погода, а число новых заболевших коронавирусом никак не хочет снижаться. Власти честно предупреждают – декабрь 2020 года не лучшее время для туристических поездок п городам золотого кольца. Большинство туристов с ним согласны – основные поездки планируются на период новогодних каникул. Однако окончательного решения, будут ли работать музеи в праздничные дни, пока не принято. Рассказываем последние новости, что творит коронавирус в городах Золотого кольца на 4 декабря 2020 года, сколько человек заболело, какие ограничения действуют.
В Ярославской области нарастили мощности по тестированию на ковид. Теперь здесь ежедневно проводят более трех тысяч тестов. Также здесь готовятся к вакцинации от коронавируса тех, кто входит в группу риска – прежде всего учителей и врачей. Всего в регион поступит 1084 дозы этой вакцины. Для ее хранения потребуются специальные морозильные камеры, где температура не поднимается выше -18 градусов. В регионе закупят 42 такие камеры для поликлиник, где будет проходить вакцинация.
Во Владимирской области также наращивают мощности по количеству проводимых текстов на коронавирус. За счет технологий бережливого производства, внедряемых в лабораториях, число проводимых ежедневно тестов в областном центре удалось увеличить с 600 до 948. Общее число заболевших в регионе достигло 13656 человек, более 12 тысяч из них уже выздоровели. В коронавирусных госпиталях региона занято 85% коек.
В Костромской области число новых заболевших каждый день давно превышает сотню человек. Так, за минувшие сутки диагноз был подтвержден у 135 человек, больше половины из них жители областного центра. В регионе работает 73 бригады скорой помощи, ежедневно врачи навещают дома почти 1,5 тысячи пациентов и принимают в поликлиниках еще почти 10 тысяч.
А вот в Ивановской области эпидобстановка среди детей улучшилась. Власти региона даже приняли решение с 4 декабря возобновить очные занятия для дошкольников и учеников 1–4 классов в учреждениях допобразования. Как отмечает обладминистрация, после школьных каникул и очной работы школ подъема заболеваемости, в том числе коронавирусом, среди детей младшего возраста не зафиксировано. Правда, к ученикам средних и старших классов это не относится – для них допзанятия пока будут проходить дистанционно. Тем не менее, эпидобстановка продолжает оставаться напряженной, причем многие зараженные даже не знают о своем заболевании – например, в результате проведенного эксперимента тест на ковид взяли у 218 водителей и пассажиров междугородних автобусов, из них у 24 (11%) результат оказался положительным. Поэтому от посещения региона туристам рекомендуют пока воздержаться.
В Подмосковье туристов пока тоже не ждут. Все основные ограничения продлены до 13 декабря. Музеи и дворцовые комплексы временно не работают – прогуляться получится только в парках. Школьники учатся дистанционно, для людей старше 65 лет введена обязательная самоизоляция.
О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 410 (+6)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 845
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1035
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 6335 (+74)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6074 (+118)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 4431 (+31)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет