Туристам здесь не место: что творит коронавирус в городах Золотого кольца

В большинстве городов Золотого кольца действуют серьезные ораничения, так что с поездкой лучше повременить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением календарной зимы в Подмосковье установилась довольно морозная погода, а число новых заболевших коронавирусом никак не хочет снижаться. Власти честно предупреждают – декабрь 2020 года не лучшее время для туристических поездок п городам золотого кольца. Большинство туристов с ним согласны – основные поездки планируются на период новогодних каникул. Однако окончательного решения, будут ли работать музеи в праздничные дни, пока не принято. Рассказываем последние новости, что творит коронавирус в городах Золотого кольца на 4 декабря 2020 года, сколько человек заболело, какие ограничения действуют.

В Ярославской области нарастили мощности по тестированию на ковид. Теперь здесь ежедневно проводят более трех тысяч тестов. Также здесь готовятся к вакцинации от коронавируса тех, кто входит в группу риска – прежде всего учителей и врачей. Всего в регион поступит 1084 дозы этой вакцины. Для ее хранения потребуются специальные морозильные камеры, где температура не поднимается выше -18 градусов. В регионе закупят 42 такие камеры для поликлиник, где будет проходить вакцинация.

Во Владимирской области также наращивают мощности по количеству проводимых текстов на коронавирус. За счет технологий бережливого производства, внедряемых в лабораториях, число проводимых ежедневно тестов в областном центре удалось увеличить с 600 до 948. Общее число заболевших в регионе достигло 13656 человек, более 12 тысяч из них уже выздоровели. В коронавирусных госпиталях региона занято 85% коек.

В Костромской области число новых заболевших каждый день давно превышает сотню человек. Так, за минувшие сутки диагноз был подтвержден у 135 человек, больше половины из них жители областного центра. В регионе работает 73 бригады скорой помощи, ежедневно врачи навещают дома почти 1,5 тысячи пациентов и принимают в поликлиниках еще почти 10 тысяч.

А вот в Ивановской области эпидобстановка среди детей улучшилась. Власти региона даже приняли решение с 4 декабря возобновить очные занятия для дошкольников и учеников 1–4 классов в учреждениях допобразования. Как отмечает обладминистрация, после школьных каникул и очной работы школ подъема заболеваемости, в том числе коронавирусом, среди детей младшего возраста не зафиксировано. Правда, к ученикам средних и старших классов это не относится – для них допзанятия пока будут проходить дистанционно. Тем не менее, эпидобстановка продолжает оставаться напряженной, причем многие зараженные даже не знают о своем заболевании – например, в результате проведенного эксперимента тест на ковид взяли у 218 водителей и пассажиров междугородних автобусов, из них у 24 (11%) результат оказался положительным. Поэтому от посещения региона туристам рекомендуют пока воздержаться.

В Подмосковье туристов пока тоже не ждут. Все основные ограничения продлены до 13 декабря. Музеи и дворцовые комплексы временно не работают – прогуляться получится только в парках. Школьники учатся дистанционно, для людей старше 65 лет введена обязательная самоизоляция.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 410 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 845

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1035

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6335 (+74)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6074 (+118)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 4431 (+31)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет