В первом круге «оружейники» обыграли «Динамо» 2:0, однако повторить этот результат сейчас будет очень сложно. Фото: ФК «Арсенал» (Тула).

Прогноз на игру 17 тура РПЛ Динамо – Арсенал 6 декабря 2020 – 2:0.

«Динамо» и тульский «Арсенал» в первом зимнем туре этого сезона сыграют друг с другом. Так получилось, что сейчас команды решают разные задачи. «Динамо» гонится за зоной еврокубков. После 16 матчей бело-голубые расположились на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, от идущего четвертым «Ростова» подопечные немецкого специалиста Сандро Шварца отстают на два очка.

Тульский «Арсенал» в зоне стыковых матчей, на 13-ом месте. От спасительной 12-ой позиции «оружейники» отстают на четыре очка. Исправлять положение вызван Дмитрий Парфенов. Он успел провести с командой три матча, в которых набрал два очка. Сначала «Арсенал» скатал вничью с «Ротором», затем с минимальным счетом уступил «Локомотиву» дома, а после сдержал натиск «Зенита» в Петербурге. Поединок с действующим чемпионом страны закончился без забитый голов. Всего же в этом сезоне РПЛ у туляков восемь поражений, пять ничьих и три победы, одну из которых они одержали как раз над «Динамо» - 2:0 в Туле.

У бело-голубых по ходу сезона тоже сменился наставник. Место Кирилла Новикова занял бывший главный тренер «Майнца» Сандро Шварц. С приходом немецкого специалиста москвичи заметно прибавили. «Динамовцы» стали разнообразнее атаковать, агрессивнее прессинговать и, что важнее всего, больше забивать. Чего стоит разгром «Локомотива» 5:1. Однако в прошлом туре «Динамо» под руководством Шварца допустило первое поражение. И тоже крупное. Москвичей раскатал «Ростов» Валерия Карпина 4:1. Сейчас «Динамо» постарается реабилитироваться за обидное поражение от соседа по турнирной таблице.

Хозяева предстоящей встречи выглядят явно сильнее. Это подтверждают и котировки букмекеров. На победу «Динамо» они дают коэффициент в районе 1.7 – 1.9. Коэффициент на победу тульского «Арсенала» гораздо больше – 5.1 – 5.2. На ничью – 3.7 – 3.8.

Я не буду оригинальным и тоже поставлю на победу «Динамо». Учитывая результаты и игру «Арсенала», не очень понятно, за счет чего «оружейники» собираются обыгрывать подопечных Сандро Шварца. Скорее всего, бело-голубые победят с перевесом в два мяча. Свои ворота они оставят сухими.