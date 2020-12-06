Динамо – Арсенал 6 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура РПЛ

Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

В первом декабрьском туре этого сезона чемпионата России «Динамо» и тульский «Арсенал» встретятся друг с другом на стадионе «ВТБ Арена». Бело-голубые ведут погоню за путевкой в еврокубки, «оружейники» собираются выкарабкаться из зоны стыковых матчей. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо – Арсенал 6 декабря 2020.

Статистика личных встреч Динамо – Арсенал не самая богатая. Команды сыграли друг с другой 10 матчей – один товарищеский и девять официальных. Здесь цифры на стороне туляков – три победы против двух у «Динамо». Правда, справедливости ради, одна из побед «оружейников» была в товарищеской игре. Еще пять матчей закончились вничью.

В последний раз команды встречались в августе этого года в Туле в рамках первого круга этого сезона РПЛ. Тогда сильнее были хозяева. «Арсенал» победил благодаря дублю Даниила Лесового, который с сентября защищает цвета «Динамо».

Прогнозы букмекеров на матч Динамо – Арсенал 6 декабря 2020. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния хозяев. После сокрушительного поражения от «Ростова» 1:4 бело-голубые попытаются реабилитироваться при своих болельщиках и продолжат погоню за южанами в РПЛ.

Стартовые составы на игру Динамо – Арсенал 6 декабря 2020 станут известны примерно за час до того, как прозвучит стартовый свисток. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Арсенал можно будет посмотреть 6 декабря 2020 на телеканале «Матч Премьер». Также следите за трансляцией на сайте kp.ru.