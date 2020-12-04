В Тольятти чирлидерша требует изменить приговор вымогателям, которые угрожали выложить в сеть ее эротические фото

Кристина Артюхова смогла вывести шантажистов на чистую воду Фото: Предоставлено героем публикации

В Тольятти недавно огласили приговор по громкому делу о шантаже, жертвой которого стала местная чирлидерша Кристина Артюхова.

Напомним, 31 июля ее мужа, Михаила Артюхова, задержали по подозрению в организации заказного убийства. А через пару недель кто-то стал писать девушке с его аккаунта в соцсетях. Она заподозрила неладное и не отвечала. И тут – как гром среди ясного неба – неизвестные стали угрожать, что сольют в сеть ее эротические фотографии. В доказательство того, что они и правда имеются в наличии, ей сбросили в мессенеджер несколько штук.

- Они были на облачном хранилище, доступ к которому был у моего мужа, - объясняла корреспондентам «КП-Самара» Кристина Артюхова. – Ничего «эдакого» на этих фотографиях на самом деле не было, но я поборола свой страх, решила «подыграть» и вывести их на чистую воду.

Она стала торговаться, просить «отсрочки»: мол, мужа арестовали, денег нет, но я обязательно найду, только не губите. «Сторговались» на 200 тысячах, Кристина отправила 25 тысяч, а потом обратилась за помощью к сотрудникам УФСБ России по Самарской области.

Те быстро вычислили и задержали предполагаемых шантажистов. Один из них давал показания против мужа Кристины по делу о заказном убийстве, второй оказался новым сожителем «бывшей» Михаила, третий – их общим другом.

По версии следствия, через знакомого, который работает в офисе мобильного оператора, чьей SIM-картой пользуется Михаил Артюхов, они заказали дубликат его SIM-карты. С ее помощью получили доступ к облачному хранилищу с фотографиями Кристины и списку контактов.

Также, как установили силовики, предприимчивая троица сумела провернуть еще одну аферу: обмануть бизнес-партнеров Михаила Артюхова на 235 тысяч рублей.

В отношении троих подозреваемых – Геннадия Калараша, Максима Панфилова и Артура Сагеева возбудили уголовные дела о вымогательстве и мошенничестве, а апреле его передали в Комсомольский районный суд, а в октябре уже вынесли им приговор.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре, Геннадию Каларашу за мошенничество и вымогательство дали три с половиной года условно, Артуру Сагееву за вымогательство – три года условно, Максиму Панфилову за мошенничество – два года условно.

Кристина Артюхова таким приговором осталась недовольна и подала апелляционную жалобу:

- Я считаю такое наказание слишком мягким. Я уверена: Калараш и Панфилов специально оговорили моего мужа, чтобы после его аресте не выплачивать деньги, которые ему были должны, - призналась девушка. – Поэтому в своей жалобе я просила суд пересмотреть их наказание. Кроме того, я бы хотела, чтобы вещественные доказательства – телефоны, на которых есть фотографии, которыми меня шантажировали - были уничтожены, а не хранились при уголовном деле, как решил районный суд.

Удовлетворит ли Самарский областной суд ее требования, пока не ясно. Уголовное дело поступило туда в конце ноября и дата его рассмотрения еще не назначена.

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