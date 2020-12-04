Новогодние спектакли для детей 2020-2021 в Самаре: герои любимых мультфильмов, пиратские сражения и балет «Щелкунчик»

Новогодний спектакль может стать отличным подарком для ребенка на Новый год. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

К зимним праздникам самарские театры готовят для детей премьеры и выводят на сцену свои лучшие спектакли – волшебные истории и веселые музыкальные представления, чтобы создать у юных зрителей особенное настроение. Предлагаем полную афишу новогодних спектаклей для детей 2020-2021 в Самаре, которые покажут в театрах города на зимних каникулах.

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ГДЕ: Площадь Куйбышева, 1.

«Щелкунчик» (6+)

Оперный театр Самары по доброй традиции на новогодних каникулах покажет балет «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского. Языком танца артисты перескажут юным самарцам волшебную сказку Гофмана о доброй девочке Маше и отважном деревянном человечке Щелкунчике, который на самом деле оказался заколдованным принцем. Маша, Щелкунчик и армия елочных игрушек одержат победу над злым Крысиным королем, снимут чары с волшебного царства и в финале балета закружатся в «Вальсе цветов».

КОГДА:

27, 29, 30, 31 декабря 2020 года, в 12.00.

2, 7 января 2021 года, в 12.00.

ЦЕНА: 200 – 2200 руб.

Балет "Щелкунчик". Фото: с официального сайта САТОБ

«Золотой ключик» (0+)

Музыкальный спектакль по сказке нашего земляка писателя Алексея Толстого покажут в дни новогодних каникул на сцене оперного театра. Веселый деревянный человечек с длинным носом уведет ребят в мир приключений за счастьем - золотым ключиком. Неунывающий Буратино всегда стоит за справедливость, готов бороться за обиженных и слабых. Он оказывается достойным предводителем маленького кукольного народа, борющегося против злого Карабаса Барабаса.

КОГДА: 3 января 2021 года, 12.00.

ЦЕНА: 250 – 700 руб.

Мюзикл "Золотой ключик". Фото: с официального сайта САТОБ

«Бременские музыканты» (0+)

Многие поколения детей любят замечательный мультфильм о приключениях Трубадура, осла, пса, кота и петуха, созданный по сказке братьев Гримм. В январе наступающего года на сцене самарского оперного театра можно будет посмотреть мюзикл, в котором будут звучать знакомые мелодии из легендарного мультика.

КОГДА: 4 января 2021 года, 11.00.

ЦЕНА: 250 -700 руб.

Музыкальная сказка "Бременские музыканты". Фото: с официального сайта САТОБ

«Карлсон, который живет на крыше» (6+)

Еще один веселый музыкальный спектакль подарят самарским детям на Рождество. Это история о Малыше и веселом толстом человечке с пропеллером на спине – «мужчиной в самом расцвете сил», неунывающем выдумщике и озорнике по имени Карлсон. Любимые герои книги шведской писательницы Астрид Линдгрен будут петь и танцевать на сцене оперного театра.

КОГДА: 8 января 2021 года, 11.00.

ЦЕНА: 250 -700 руб.

САМАРТ

ГДЕ: ул. Л.Толстого, 109.

«Храбрый заяц» (6+)

Самарский театр юного зрителя приглашает малышей в новогодние праздники на спектакль-мюзикл по сказке писателя Сергея Михалкова.

Живут у леса два зайца – сын Трусохвостик и мама Пуговка. Трусохвостик очень боится летать на самолетах. И надо же такому случиться! Срочная телеграмма: зайчонок вызывается к Зайке-Зазнайке. Объявлен рейс, указан самолет, нужно отправляться в полет. Вот только пилот Медведь давно предупреждал – он устал и ему пора на зимнюю спячку. Кто же сядет за штурвал самолета? Может быть, пес, который торопиться на выставку собак? Или Козел, что спешит на лекцию? Или Кот, который везет свою Кошечку на море? Непростой у Зайца-Трусохвостика первый в жизни полет… Эта музыкальная история расскажет о том, что в критической ситуации ответственность на себя порой берет тот, от кого этого меньше всего ожидаешь.

КОГДА: 26, 27 декабря 2020 года, 11.00, 14.00.

ЦЕНА: 300 руб.

Мюзикл "Храбрый заяц". Фото: предоставлено САМАРТ.

«Кот в сапогах» (6+)

Эта сказочная история произошла в одном небольшом королевстве. Пьер, сын мельника, получил в наследство кота. А раз в сказочном королевстве возможно любое волшебство, то и кот оказался волшебным. Во-первых, он умел разговаривать. Во-вторых, пообещал своему новому хозяину подарить роскошный дворец, женить его на принцессе и сделать самым богатым человеком королевства. Как Кот в сапогах и сын мельника проникнут к Королю, как обведут вокруг пальца Людоеда Живоглота Четвертого и покорят Самую Прекрасную Принцессу на свете, юные зрители узнают в музыкальной сказке СамАрта.

КОГДА: 3, 4, 5 января 2021 года, 10.00, 13.00, 16.00.

ЦЕНА: 400 руб.

Спектакль "Кот в сапогах". Фото: предоставлено САМАРТ.

ТЕАТР «ГОРОД»

ГДЕ: Самарская областная библиотека, пр. Ленина, 14а.

В театре «Город» для юных зрителей на Новый год 2020 -2021 приготовили два веселых и поучительных спектакля.

«По зеленым холмам океана» (0+)

Маленькие самарцы, посмотрев этот спектакль, узнают, на что способно доброе сердце и какие чудеса может совершать вера в себя и настоящая дружба.

Старый Волк одиноко живет в лесном деревянном доме. У него нет друзей, потому что Лиса — слишком коварная, Филин — большой насмешник, Ворона — просто злюка, а Зайчик — вообще-то трусишка. Волк мечтает построить Корабль и отправиться в кругосветное путешествие в поисках «океана света, счастья и радости». Но для такого плавания очень нужны друзья, на которых можно положиться. И тогда морской Волк решился объявить на весь лес, что готов принять в свою команду самых верных, смелых и отчаянных зверей. Первым, как ни странно, откликнулся Зайчонок, обладающий невероятным даром так играть на барабане, что все буквально замирают от восторга и удивления. Узнав об этой зародившейся дружбе, Лиса, Филин и Ворона из зависти готовы пойти на решительный и разрушительный поступок.

КОГДА: 27 декабря 2020 года, 12.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Спектакль "По зеленым волнам океана". Фото: официальный сайт театра "Город"

«Кошка Маруся и цирк» (0+)

Девочка Оля очень любит цирк, а потому решила стать дрессировщицей. А кого же ей дрессировать, как ни своих домашних питомцев - пса Филю и кошку Марусю. И если Филя принимает игру девочки, то своевольная кошка Маруся категорично против. И в знак протеста убегает из дома и теряется в лесу. Здесь Маруся знакомится с белкой Рыжулей и зайцем Пушистиком, а так же с коварной лисой Ларисой. Что произойдет дальше, малыши узнают, посмотрев это увлекательное представление.

КОГДА: 5 января 2021 года, 12.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Спектакль "Кошка Маруся и цирк". Фото: официальный сайт театра "Город"

САМАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «ЛУКОМОРЬЕ»

ГДЕ: ул. Ленинская, 160.

«Заюшкина избушка» (5+)

В кукольный театр «Лукоморье» самарских малышей приглашают на новогоднюю оперу по русской народной сказке.

Построил зайка себе домик лубяной, а лисичка ледяной. Пришла весна, лисий домик растаял, и решила плутовка выгнать зайчика из его избушки. О том, как храбрый петушок помог зайке отстоять дом и победить коварную лису, ребята узнают, посмотрев музыкальную сказку.

КОГДА:

26, 27, 29, 30 декабря 2020 года, в 11.00, 13.00.

2, 3, 4, 5, 6 января 2021 года, в 11.00, 13.00.

ЦЕНА: 350 руб.

САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ГДЕ: ул. Фрунзе, 141.

В дни зимних каникул Самарская филармония приглашает детей и их родителей на «Карнавал новогодних сказок». Юным зрителям покажут пять удивительных представлений.

«Волшебное кольцо» (5+)

Сказки Бориса Шергина знакомы нам с детства по добрым и ироничным мультфильмам, озвученным Евгением Леоновым. В постановке главного режиссера Самарской филармонии, заслуженного артиста РФ Сергея Куранова сказка «Волшебное кольцо» будет звучать особенно выразительно, не теряя своего поморского колорита. Захватывающая игра актеров, юмор, чудесная музыка - все это в спектакле о приключениях, которые волшебное кольцо принесло своему владельцу. Юные зрители поймут, что любое волшебство - это не только подарок, но и серьезное испытание.

КОГДА: 26 декабря 2020 года, 11.00, 14.00.

ЦЕНА: 250 – 500 руб.

Спектакль "Волшебное кольцо". Фото: официальный сайт Самарской филармонии

«Сказка про… Летучий корабль» (5+)

Зрителей ждет скоморошье представление с героями любимых народных сказок. Скоморохи будут сочинять истории вместе с детьми и разыграют представление на сюжет сказки о Летучем корабле. Оригинальный стихотворный текст пьесы, прекрасная музыка Геннадия Гладкова из знаменитого мультфильма, яркие декорации и костюмы создадут праздничную и волшебную атмосферу в зале.

КОГДА: 27 декабря, 11.00.

ЦЕНА: 250 – 500 руб.

«Петух пополам» (5+)

Музыкальный спектакль по мотивам немецкой сказки о двух незадачливых кумушках, опрометчиво купивших на базаре одного петуха по имени Петер на двоих. Все бы ничего, да петух-то оказался сообразительным, работящим, а главное добрым и справедливым. И в поисках счастья отправился в дальний путь.

КОГДА: 2 января, 2021 года, 11.00, 14.00.

ЦЕНА: 250 – 500 руб.

«Страсти по Насте» (5+)

Самарских ребят приглашают в дни школьных каникул на веселый и поучительный спектакль по пьесе Михаила Бартеньева. Главный герой – кукла русского ярмарочного балагана Петрушка. Кукольный герой на равных общается и с героями сказки, и со зрителями. Сюжет основан на мотивах народных сказок, но полон современных реалий. В новом спектакле много музыки, ярких персонажей, неожиданных поворотов сюжета и, конечно, все заканчивается победой добра.

КОГДА: 3 января 2021 года, 11.00, 14.00.

ЦЕНА: 250 – 500 руб.

Спектакль «Тайна карты сокровищ». Фото: официальный сайт Самарской филармонии

«Тайна карты сокровищ» (7+)

Этот приключенческий мюзикл о пиратах покажет в нашем городе тольяттинский драматический театр «Колесо».

Пираты всех морей знают старинную легенду: кто соединит две половинки карты в одно целое, сможет отыскать несметные сокровища. «На абордаж!» – кричат флибустьеры. И на сцене начинается самое настоящее морское сражение: гремит палубная артиллерия, лязгают наточенные сабли, рвутся такелаж и паруса. Леди и джентльмены удачи отчаянно бьются за чужую половинку карты сокровищ. Кто одержит победу, узнают самые храбрые зрители.

КОГДА: 4 января 2021 года, 12.00, 15.00.

ЦЕНА: 400 – 1000 руб.