Коронавирус в городах Золотого кольце, последние новости на 5 декабря 2020 года

Приближается Новый год, и на этот раз это не лучшее время для поездок по Золотому кольцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближаются новогодние праздники, но в городах Золотого кольца не помышляют о развлечениях. Случаев коронавируса фиксируется все больше, он усугубляет ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

В Подмосковье вместо праздников вводят горячую линию, по которой можно вызвать врача на дом, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов.

Во Владимирской области планируют сделать 31 декабря выходным, но рабочий день при этом перенести на 26-е число. Такую инициативу высказал глава региона Владимир Сипягин. Он же распорядился выделить на выплаты работникам медсферы более 100 млн рублей, которые поступили в регион из федерального бюджета.

Каких-то новых ограничений пока не вводится, но в целом ситуация для путешествий не оптимальная. Морозная погода сочетается со сложными дорожными условиями и тяжелой эпидемиологической обстановкой. Заболеть можно не только коронавирусом, но и ОРВИ или гриппом. А если потом все-таки подцепить еще и коронавирус, то болезнь пройдет тяжелее.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 417 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 858 (+13)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1055 (+20)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6397 (+62)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6152 (+78)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 4491 (60)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30