Коронавирус в городах Золотого кольце, последние новости на 5 декабря 2020 года

Приближается Новый год, и на этот раз это не лучшее время для поездок по Золотому кольцу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Приближаются новогодние праздники, но в городах Золотого кольца не помышляют о развлечениях. Случаев коронавируса фиксируется все больше, он усугубляет ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.
В Подмосковье вместо праздников вводят горячую линию, по которой можно вызвать врача на дом, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов.
Во Владимирской области планируют сделать 31 декабря выходным, но рабочий день при этом перенести на 26-е число. Такую инициативу высказал глава региона Владимир Сипягин. Он же распорядился выделить на выплаты работникам медсферы более 100 млн рублей, которые поступили в регион из федерального бюджета.
Каких-то новых ограничений пока не вводится, но в целом ситуация для путешествий не оптимальная. Морозная погода сочетается со сложными дорожными условиями и тяжелой эпидемиологической обстановкой. Заболеть можно не только коронавирусом, но и ОРВИ или гриппом. А если потом все-таки подцепить еще и коронавирус, то болезнь пройдет тяжелее.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 417 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 858 (+13)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1055 (+20)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 6397 (+62)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6152 (+78)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 4491 (60)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30