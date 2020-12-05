Самарский губернатор призывает оставаться дома в Новый год, врачам доставляют российскую вакцину от коронавируса

В регион начали завозить российские вакцины от коронавируса «Спутник V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заражений стабильно растет

В Самарской области ежедневно фиксируется более 250 новых случаев заражения коронавирусом. По последним данным, в регионе с начала пандемии заразились 23 399 человек, в том числе 266 – за прошедшие сутки. Больше всего новых случаев в Самаре (96), Тольятти (53) и Сызрани (19).

Чаще всего коронавирус выявляются у пациентов, которые уже лечатся от ОРВИ или пневмонии, на этот раз таких 213 человек. Еще 53 случая нашли при профоосмотрах.

С начала пандемии умерло 439 заразившихся, четверо добавилось за прошедшие сутки. Все умершие, а это трое мужчин в возрасте 57-ми, 63-х и 67-ми лет, а также 58-летняя женщина, имели сопутствующие заболевания. Вылечились 21 047 человек.

Губернатор призывает отмечать Новый год дома

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Самаре отказались от массовых новогодних гуляний. Город украшают, на площадях ставят елки, но праздников не планируют. Вместо этого в городе заливают катки и призывают к активному отдыху. Глава региона Дмитрий Азаров призывал земляков осознанно подойти к выбору места торжества, и отметил, что лучше вообще остаться дома в узком кругу семьи.

Высказался глава региона и о корпоративах. «Корпоративы – это риск угрозы заражения. Давайте с пониманием к этому относиться. Иначе нам придется вводить локдаун: закрывать рестораны, сферу услуг, а потом, не дай Бог, и производственные предприятия, - заявил губернатор, отметив, что к работе заведений на Новый год вернутся на следующей неделе.

Для снижения рисков в регион начали завозить российские вакцины от коронавируса «Спутник V». Россия первой зарегистрировала вакцину от коронавируса, ее эффективность превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы при условии получении пациентом второй дозы спустя 21 день после первой.

В Самарскую область до конца текущего года поступят 2,7 тыс. доз российских вакцин, которые поставляются в соответствии с соглашением между региональным и федеральными министерствами здравоохранения. Ранее в регион уже поступили 42 дозы, ими привиты медработники.