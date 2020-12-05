Дмитрий Комбаров и его партнеры по команде хотят порадовать самарскую публику Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В субботу 5 декабря 2020 года «Крылья Советов» в рамках 26 тура ОЛИМП-ФНЛ принимают «Енисей» из Красноярска. Игра на «Самара Арене» для соперников закрывает 2020 год. Проходит она в весьма морозных погодных условиях.

Самарцы считаются фаворитом. 2020-й для них получился, мягко говоря, плохим. Вылет из РПЛ, не самое лучшее выступление в ФНЛ, перестановки в руководстве. Волжане хотят поскорее перевернуть эту страницу и сделать это достойно. Победа важна и с турнирной точки зрения. Для того, чтобы подняться на 2 или 3 место — первое пока недосягаемо — нужно набирать три очка и надеяться на осечки конкурентов. В защите сегодня точно не появится Солдатенков, получивший красную в противостоянии с «Оренбургом», но его есть кому заменить.

У красноярцев 37 баллов. Они не претендуют на что-то серьезное, но и от зоны вылета далеко. Команда показывает неплохую игру, чередует домашние победы с неважными выступлениями. В первом круге «Енисей» одолел «Крылья» со счетом 3-1. Тогда их возглавлял хорошо знакомый болельщикам «КС» Александр Тарханов. Сейчас у руля его тезка Алферов. Помнят фанаты зелено-бело-синих и полузащитника гостей Олега Ланина, игравшего за «Крылья» в сезоне 2017-2018 годов.

Букмекеры отдают предпочтение подопечным Игоря Осинькина. Коэффициент на них — 1,45. На ничью — 3,80. На сине-красных — 7,10.

Удивительно, но клубы никогда не играли вничью. Они провели между собой 7 официальных матче. В ФНЛ у «КС» три победы и два поражения. В РПЛ у каждого по одному триумфу. Был еще Кубок ФНЛ — там «Крылья» два раза из двух выиграли.

Главный судья поединка — Артем Чистяков из Азова. Он даст стартовый свисток в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому). Игру покажут в «Яндекс.Эфире».

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