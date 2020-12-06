Число случаев заболевания коронавирусом в Самарской области только растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших не опускается ниже 260, но и выздоравливают много. По-прежнему с инфекцией справляются не все. Школьников просят оставаться дома. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаркой области на 6 декабря 2020 года.

Статистика заболеваемости

В минувшую субботу 5 декабря стало известно, что еще 269 жителей региона заболели коронавирусной инфекцией. Это наивысший показатель по количеству случаев заражения с самого начала пандемии. До этого наибольшим было число 266, зафиксированное 4 декабря. Всего в губернии уже выявлено 23668 инфицированных.

Уже привычно, что больше всего болеют в региональной столице. Накануне в Самаре прибавилось 153 новых пациентов. В Тольятти таких 28. 22 — в Кинель-Черкасском районе. 11 случаев заболевания выявили в Сызрани. Еще в 17 муниципалитетах нашли меньше 10 заболевших.

— 226 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 43 выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений, — отмечают в региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения covid-19.

К сожалению, без жертв давно уже не обходится. В этот раз стало известно, что скончались еще 7 мужчин и 1 женщина, у которых был диагностирован недуг. Все они имели сопутствующие заболевания. Всего умерших от коронавируса в регионе теперь 447.

Выздоравливают тоже много. 5 декабря стало известно о 307 излечившихся. Всего таких граждан — 21354.

Ограничения остаются в силе

Список ограничений сегодня в Самаре и области не такой большой, как был весной, но они есть. Запреты существуют не только для пожилых людей, которым нужно сидеть на самоизоляции, но и для школьников. Так, ученикам с 6 по 11 классы продлили дистанционную форму обучения до 20 декабря включительно. Постановление об этом губернатор Дмитрий Азаров подписал в минувшую пятницу.

Но не только в школы ребятам сейчас дорога закрыта. Согласно документу, им — также до 20 числа — нельзя посещать торговые центры. Исключение составляют только те подростки, которые пришли в ТЦ в сопровождении взрослого родственника.

Напомним, что Азаров не рекомендовал самарцам устраивать корпоративы. Лучше не рисковать, а встретить этот Новый год в кругу самых близких людей. И не в ресторане или кафе, а в уютной обстановке дома.

Помимо этого, не следует забывать про масочный режим и социальную дистанцию. Мойте руки, не посещайте людные места и берегите здоровье — свое и окружающих!