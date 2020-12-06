Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 6 декабря 2020 года

В городах Золотого кольца сегодня не до праздников
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В России много мест, привлекательных для туристов. Особенно - в преддверии нового года. Правда, сегодня их посещение - не самая лучшая идея. И связано это не только с погодой. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 6 декабря 2020 года.
Так, в Костромской области для пожилых граждан продлили режим самоизоляции еще на две недели - до 17 декабря включительно. Пенсионерам рекомендовано не покидать место жительства. Выходить можно только в аптеку или магазин, расположенные рядом. Также можно выгуливать домашних животных и пойти в суд, к нотариусу, правоохранители или адвокату, если есть такая необходимость.
За возрастных жителей переживают и в Ярославле. Там интернаты для пожилых людей и инвалидов перешли на работу в закрытом круглосуточном режиме до 30 декабря.
- Они находятся в группе риска, поэтому необходимо минимизировать возможности возникновения очага заражения в стационарах, – сказал заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин. - Отмечу, что такие меры уже вводились весной, поэтому порядок действий в закрытых условиях отработан. Со вчерашнего дня к двухнедельной смене уже приступили 637 сотрудников интернатов.
Медикам, работающим в таком режиме, обещали надбавки.
В Ивановской области есть проблема с лекарственным обеспечением больных коронавирусом. Директор местного департамента здравоохранения Артур Фокин заявил, что возникают сложности с узким спектром антибактериальных препаратов. Сейчас их стараются закупить.
- Задачу перед собой ставим сформировать запас хотя бы на две недели. Проблем с лекарственным снабжением стационарного звена, к счастью, нет, поставщики добросовестно выполняют свои обязательства, - отметил он.
Не до гуляний и в других городах Золотого кольца. Почти везде работает горячая линия, по которой можно рассказать о своем здоровье, вызвать врача на дом, оформить больничный дистанционно или попросить доставить продукты
О ситуации с коронавирусом по городам:
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 422 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 867 (+ 9)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1075 (+20)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 6483 (+86)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6215 (+63)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 4491 (60, прим. - данные на 4 декабря 2020 )
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30