Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 6 декабря 2020 года

В городах Золотого кольца сегодня не до праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России много мест, привлекательных для туристов. Особенно - в преддверии нового года. Правда, сегодня их посещение - не самая лучшая идея. И связано это не только с погодой. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 6 декабря 2020 года.

Так, в Костромской области для пожилых граждан продлили режим самоизоляции еще на две недели - до 17 декабря включительно. Пенсионерам рекомендовано не покидать место жительства. Выходить можно только в аптеку или магазин, расположенные рядом. Также можно выгуливать домашних животных и пойти в суд, к нотариусу, правоохранители или адвокату, если есть такая необходимость.

За возрастных жителей переживают и в Ярославле. Там интернаты для пожилых людей и инвалидов перешли на работу в закрытом круглосуточном режиме до 30 декабря.

- Они находятся в группе риска, поэтому необходимо минимизировать возможности возникновения очага заражения в стационарах, – сказал заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин. - Отмечу, что такие меры уже вводились весной, поэтому порядок действий в закрытых условиях отработан. Со вчерашнего дня к двухнедельной смене уже приступили 637 сотрудников интернатов.

Медикам, работающим в таком режиме, обещали надбавки.

В Ивановской области есть проблема с лекарственным обеспечением больных коронавирусом. Директор местного департамента здравоохранения Артур Фокин заявил, что возникают сложности с узким спектром антибактериальных препаратов. Сейчас их стараются закупить.

- Задачу перед собой ставим сформировать запас хотя бы на две недели. Проблем с лекарственным снабжением стационарного звена, к счастью, нет, поставщики добросовестно выполняют свои обязательства, - отметил он.

Не до гуляний и в других городах Золотого кольца. Почти везде работает горячая линия, по которой можно рассказать о своем здоровье, вызвать врача на дом, оформить больничный дистанционно или попросить доставить продукты

О ситуации с коронавирусом по городам:

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 422 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 867 (+ 9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1075 (+20)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6483 (+86)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6215 (+63)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 4491 (60, прим. - данные на 4 декабря 2020 )

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30