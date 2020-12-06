Банды не было? Самарский областной суд смягчил приговор черным риелторам, обиравшим пенсионеров

Районный суд разбирался в деле на протяжении 3,5 лет, но областные судьи пришли к выводу, что все было совсем не так Фото: Александра БУДАЕВА

Ирина Тюменцева и Оксана Пименова «прославились» на всю Самарскую область в 2016 году, когда самарская полиция рассказала, как им удалось вывести на чистую воду целое организованное преступное сообщество, в которое входили риелторы, сотрудники регистрационной палаты и криминальные элементы. По словам силовиков, преступники втирались в доверие к одиноким старикам, спаивали их, а потом отправляли их в забытые богом деревни Самарской и Ульяновской областей, а сами в это время переоформляли их самарские квартиры на нужных людей и продавали их.

По версии следствия, с 2009 по 2013 гг они сумели провернуть полсотни преступлений и заполучить десятки чужих квартир на общую сумму в 90 млн рублей. Это дело стало одним их самых «громких» и долгих в регионе. 49 подсудимых то и дело заявляли о нарушении своих прав, некоторые из них умерли по разным причинам во время следствия и суда, а предполагаемые организаторы преступных схем, Тюменцева и Пименова, отправили за решетку замначальника УФСИН России по Самарской области Дениса Шматова. Его посадили за получение взятки от них взятки за улучшение условий содержания.

Дениса Шматова в ноябре приговорили к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,36 млн рублей Фото: предоставлено пресс-службой

Уголовное дело черных риелторов в Самарском районном суде рассматривалось три с половиной года, гособвинение посчитало вину подсудимых вполне доказанной и запросило им в общей сложности 205 лет лишения свободы. 18 и 16 из них – Ирине Тюменцевой и Оксане Пименовой соответственно.

Суд немного снизил эти сроки: Ирину Тюменцеву приговорили к 17 годам лишения свободы, Оксану Пименову – к 16 годам, их предполагаемую сообщницу из Росреестра Лилию Мариничеву – к 15 годам и 2 месяцам колонии, 4 человека умерли, 14 – получили сроки от 6 до 15 лет, один из осужденных получил 4,5 года лишения свободы, но был освобожден, так как отбыл это наказание за время следствия и суда, остальные отделались условными сроками.

Львиная доля осужденных приговором осталась недовольна и обжаловала его в Самарском областном суде. Там, что к чему, разбирались на протяжении 7 месяцев. В итоге коллегия из трех судей пришла к выводу, что никакого организованного преступного сообщества не было. Правда, как в таком случае члены группы действовали так четко и слаженно на протяжении нескольких лет, остается непонятным.

Как бы то ни было, после того, как из приговора «выпала», пожалуй, самая тяжкая из статей - ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем» - все дело буквально «посыпалось», и сроки заключения осужденных значительно снизились. Так Ирине Тюменцевой наказание сократили с 17 до 10,5 лет лишения свободы, бОльшую часть она уже отсидела, и, вероятно, скоро выйдет на свободу. Оксане Пименовой приговор смягчили с 16 до 10 лет колонии, Лилии Мариничевой – с 15 лет и 2 месяцев до 4 лет, женщину выпустили из-под стражи в связи с отбытием наказания. Сроки заключения для остальных не превысили 8 лет. Так что скоро все причастные к «отъему квартир у населения» вернутся к обычной жизни.

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