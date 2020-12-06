Матч закончился победой бело-голубых со счетом 1:0. Фото: twitter.com/pfc_arsenal

На этот матч «динамовцы» выходило с мыслями о том, что если они побеждают, то выходят на чистое четвертое место. Все благодаря «Ростову», который неожиданно проиграл «Уфе». И москвичи не упустили возможность забраться в зону еврокубков, отодвинув назад южан. Игра с тульским «Арсеналом» закончилась минимальной победой бело-голубых. Представляем вашему вниманию обзор матча 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ Динамо – Арсенал 6 декабря 2020.

«Динамо», ожидаемо, захватило инициативу с первых минут матча. Однако постепенно «Арсенал» освоился и начал организовывать очень опасные выпады. Хозяева по-прежнему больше владели мячом, но «оружейники» атаковали гораздо острее – то Ломовицкий бил вплотную, то Чаушич стрелял метров с 25. Несколько раз вратарь бело-голубых Антон Шунин откровенно спасал свою команду, несколько раз «оружейникам» просто не везло. Традиционно был активен Кингс Кангва, но с прицелом у замбийского полузащитника туляков точно было не все в порядке.

Постепенно раскрылся Даниил Лесовой. Для полузащитника «Динамо» это игра была особенной: он перебрался в Москву как раз из Тулы в этом сентябре и в матче первого круга между этими командами играл за «Арсенал». Тогда «оружейники» выиграли 2:0, дубль оформил как раз Лесовой. Однако первые минуты Даниила было вообще не видно. Показался он только ближе к середине первого тайма, организовал пару-тройку опасных выпадов и поучаствовал в голе.

«Динамо» открыло счет в матче прямо под занавес первого тайма. Лесовой пробил с границы штрафной площади туляков, мяч попал в защитника и отскочил к Кадири. Мохаммед решил почему-то переправить мяч своему вратарю грудью и напортачил – первым к футбольному снаряду подоспел Даниил Фомин – 1:0.

На 56 минуте у «Динамо» был отличный шанс, чтобы увеличить преимущество. Фомин с разворота пробил прямо во вратаря «Арсенала», а мяч отскочил к Лесовому. Даниил приложился от души, но мяч пролетел сильно выше ворот.

Было видно, что в перерыве Сандро Шварц нашел нужные слова. «Динамо» уже не дало гостям поднять голову и не позволяло организовывать у своих ворот такие опасные атаки, как в первой половине встречи. Бело-голубые стали играть в свой привычный футбол при Шварце, к чему туляки оказались не готовы. Лидеры «Арсенала» начали ошибаться, а атакующие футболисты сникли и почти растворились в игре. Впрочем, трудно быть заметным на чужой половине поля, когда на твои ворота то и дело сыплются атаки и приходится постоянно отбиваться.

На последних минутах произошло долгожданное для болельщиков «Арсенала» событие – на поле вышел Евгений Луценко. Это первое появление форварда после травмы. Однако даже ему не удалось ничего изменить – «Динамо» довело матч до победы 1:0.

Эта победа позволила бело-голубым обойти «Ростов» и «Локомотив». Теперь от идущего на третьем месте ЦСКА «Динамо» отстает на два очка. Однако свой матч в туре «армейцы» еще не сыграли.

Следующим соперником подопечных Сандро Шварца станет «Зенит». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 12 декабря. Днем ранее тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Химками».