Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 7 декабря 2020 года

Дезинфекция общественного транспорта - залог безопасности тысяч людей. Фото: vk.com/my_tokarev

Последние новости о коронавирусе в городах Золотого Кольца можно трактовать по-разному: да, количество зараженных растет, но навыки обеспечения безопасности, своей и окружающих, постепенно становится все более и более привычной.

Глава администрации Сергиева Посада Михаил Токарев недавно лично проверил, как дезинфицируют общественный транспорт:

- Дезинфекцию салонов автобусов проводят каждый день с самого начала пандемии, то есть с весны. Обрабатываются поручни, ручки дверей и кресел, терминалы, одним словом, всё то, чего касаются пассажиры. Основная обработка проводится в конце рабочего дня, промежуточная – в конце каждого рейса. Этот процесс стал обязательным и мы, в свою очередь, его регулярно контролируем, - рассказал Михаил Токарев на своей страничке в соцсетях.

В больницах Подмосковья, Владимирской, Костромской и Ивановской областей продолжают организовывать новые места для больных ковидом - врачи надеются, что их усилий хватит, чтобы спасти как можно больше пациентов, но при этом просят окружающих: пожалуйста, соблюдайте простейшие меры безопасности. Маски, социальная дистанция и дезинфекция вводятся властями не просто так - все это нужно для вашей же безопасности.

Россиянам старше 65 лет настоятельно рекомендуют оставаться дома: современные технологии позволяют заказывать на дом все самое необходимое, плюс есть соцслужбы, молодые члены семьи и волонтеры - все они оградят вас от необходимости заходить туда, где "обитает" много народу, а вероятно, - и вирусов.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 430 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Подробнее о ситуации в регионе

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 881 (+14)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1084 (+10)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6545 (+62)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6252 (+37)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 4491 (+60)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии по коронавирусу Подмосковья: 8-800-550-50-30

122 - Единая горячая линия Московской области