Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 7 декабря 2020 года

Дезинфекция общественного транспорта - залог безопасности тысяч людей. Фото: vk.com/my_tokarev
Последние новости о коронавирусе в городах Золотого Кольца можно трактовать по-разному: да, количество зараженных растет, но навыки обеспечения безопасности, своей и окружающих, постепенно становится все более и более привычной.
Глава администрации Сергиева Посада Михаил Токарев недавно лично проверил, как дезинфицируют общественный транспорт:
- Дезинфекцию салонов автобусов проводят каждый день с самого начала пандемии, то есть с весны. Обрабатываются поручни, ручки дверей и кресел, терминалы, одним словом, всё то, чего касаются пассажиры. Основная обработка проводится в конце рабочего дня, промежуточная – в конце каждого рейса. Этот процесс стал обязательным и мы, в свою очередь, его регулярно контролируем, - рассказал Михаил Токарев на своей страничке в соцсетях.
В больницах Подмосковья, Владимирской, Костромской и Ивановской областей продолжают организовывать новые места для больных ковидом - врачи надеются, что их усилий хватит, чтобы спасти как можно больше пациентов, но при этом просят окружающих: пожалуйста, соблюдайте простейшие меры безопасности. Маски, социальная дистанция и дезинфекция вводятся властями не просто так - все это нужно для вашей же безопасности.
Россиянам старше 65 лет настоятельно рекомендуют оставаться дома: современные технологии позволяют заказывать на дом все самое необходимое, плюс есть соцслужбы, молодые члены семьи и волонтеры - все они оградят вас от необходимости заходить туда, где "обитает" много народу, а вероятно, - и вирусов.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 430 (+8)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Подробнее о ситуации в регионе
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 881 (+14)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1084 (+10)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 6545 (+62)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6252 (+37)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 4491 (+60)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии по коронавирусу Подмосковья: 8-800-550-50-30
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