В Самарской области продолжают регулярно дезинфицировать общественный транспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области новый рекорд: за последние сутки коронавирусом заболел еще 271 человек - такого в регионе еще не бывало. Горожане вступили в диалог с властями: может, увеличить количество общественного транспорта, чтобы люди не ездили на работу и с работы, как кильки в банке? Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаркой области на 7 декабря 2020 года.

Статистика заболеваемости

В минувшее воскресенье, 7 декабря, стало известно о 271 заболевшем коронавирусом. Итого с начала пандемии в Самарской области зарегистрировано 23 939 больных COVID-19.

За прошедшие сутки от ковида погибли еще 4 человека, все это - люди старше 60 лет, но не у всех них были сопутствующие тяжелые заболевания, которые могли бы объяснить осложнения от коронавируса.

В тройке анти-лидеров по числу заболевших "короной" остаются Самара (127 заболевших за сутки), Тольятти (42 человека) и Сызрань (15 новых пациентов). При этом 224 человека из 271 подтвержденных "ковидников" за сутки обратились к врачам с признаками ОРВИ и гриппа, остальные 47 человек, на первый взгляд, вообще ничем не болели и не имели никаких симптомов недомоганий, но анализы подтвердили у них COVID-19.

Как победить вирус?

С начала пандемии в Самарской области зафиксировано уже 23 939 подтвержденных случаев заболевания коровирусом. Чтобы снизить скорость распространения вируса, власти просят горожан соблюдать элементарные меры предосторожности: носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию.

Жители Самары и области, в свою очередь, предлагают самарским властям увеличить число общественного транспорта, чтобы не ездить в нем, как кильки в бочке:

- К примеру, раньше было два автобуса по маршруту №79 "Прибрежный - Барбошина поляна", сейчас остался один, и то днем ходит не слишком регулярно, - пишет Лариса В.

После этого комментария горожане продолжили тему: очереди в поликлиниках - народу больше, чем хотелось бы, и ожидание порой затягивается, а о соблюдении социальной дистанции никакой речи не идет.

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