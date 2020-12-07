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Дед Мороз со справкой, Снегурочке – отставку? Зимние волшебники рассказали, как будут работать во время пандемии

Несмотря на разгул коронавируса спрос на новогодние поздравления в Самаре остается высоким
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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В этом году главным зимним волшебникам приходится работать в условиях пандемии

В этом году главным зимним волшебникам приходится работать в условиях пандемии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В назначенное время мы позвоним по скайпу. Ваша задача быть за связи. Подарок спрячете заранее, скажете нам куда. Квест по поиску пропишем с вами вместе, - беседа с Дедом Морозом в декабре 2020-го напоминает киношный шпионский диалог. А куда деваться – Новый год на носу, а коронавирус не дремлет!

Уже которую неделю в родительских чатиках самарских детсадов и школ вовсю бурлит обсуждение предстоящего праздника, а многие мамы и папы традиционно задумываются о том, чтобы позвать Деда Мороза со Снегурочкой домой и устроить своему ребенку персональную сказку. Останавливают только опасения – не принесут ли главные зимние волшебники вместе с подарками и коронавирус? Ведь по роду деятельности контактировать им приходится с немалым количеством народа. В ситуации, когда и хочется, и колется, родители и артисты идут на массу ухищрений.

Все большую популярность набирают поздравления онлайн

Все большую популярность набирают поздравления онлайн

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Справки – не у всех

Во многих объявлениях о новогоднем поздравлении Деда Мороза – дань моде! – появилась непременная строчка «бахилы, маски, антисептики».

- Все будет в лучшем виде, вы не одна такая беспокойная мамочка, все родители тревожатся, - заверяет меня «помощник Деда Мороза» Марина. – В этом году, чтобы снизить вероятность заражения, мы отказались от Снегурочки, Дед Мороз работает один. Зато уж он вас коронавирусом точно не заразит – сам уже переболел, есть справка о наличии антител, все предоставим. Если хотите бронировать – лучше поторопиться, все даты с 27 по 31 декабря забиты «под завязку».

Многие артисты обещают маску как непременный атрибут костюма

Многие артисты обещают маску как непременный атрибут костюма

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, оказалось, что Дед Мороз со справкой об антителах в Самаре – редкость, а делать ПЦР-тест на коронавирус каждую неделю для успокоения клиентов готовы лишь единицы артистов – удовольствие недешевое, да и результаты не всегда достоверны.

- Больные артисты у нас никуда не поедут! Но если боитесь заразиться, Дед Мороз со Снегуркой могут прийти в масках, - предлагают мне в одном из агентств. – У Деда из-за бороды это будет почти незаметно, а у Снегурочки маска красивая, расшитая бисером, обыграем как часть костюма. Например, она расскажет, что в лесу кто-нибудь заболел. Ну или построим программу так, чтобы все время соблюдать дистанцию в полтора метра до ребенка.

Можно обойтись без масок, но с социальной дистанцией

Можно обойтись без масок, но с социальной дистанцией

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Артисты тоже боятся вирусов

Стоимость вызова Деда Мороза в Самаре в этом году не увеличилась. Скорее наоборот – некоторые артисты явно демпингуют и обещают приехать на 10 минут всего за 600 рублей. Другие держат цены на уровне прошлого года и обещают получасовую программу за 4,5 тысячи рублей. Но в среднем вызов Деда Мороза на дом в Самаре обойдется в 1-2 тысячи рублей.

Интересно, что некоторые артисты сами отказались от работы во время пандемии.

- Наша Снегурочка испугалась заразиться, и заявила, что в этом году работать не будет, так что Дед Мороз будет ездить по вызовам один, - рассказала журналисту «КП-Самара» менеджер агентства праздников Светлана. – Интересно, что в отличие от прошлогодней ситуации у нас в этом году спрос на корпоративы в разы превышает заявки на поздравление детей на дому.

Поздравление по скайпу обойдется немногим дешевле, нежели очный визит Деда Мороза

Поздравление по скайпу обойдется немногим дешевле, нежели очный визит Деда Мороза

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безопасная дистанция

Модное веяние времени – поздравления онлайн. Родителям самарских ребятишек вовсю предлагают организовать общение с зимними волшебниками дистанционно.

- Поздравление занимает 10-15 минут. Мы заранее обговариваем время, артисты находятся в специальной декорированной комнате – кабинете Деда Мороза, - рассказывают в праздничном агентстве. – Вызов идет по скайпу, ребенок общается с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, отгадывает загадки, рассказывает о себе, может рассказать стишок или спеть песенку. Подарок родители заранее прячут, и, пользуясь подсказками Деда Мороза, ребенок его сам ищет. Все максимально безопасно с точки зрения защиты от инфекций!

Даже по скайпу можно подарить ребенку настоящую сказку

Даже по скайпу можно подарить ребенку настоящую сказку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Артисты признаются – формат онлайн-поздравлений они предлагали и в прошлые годы, однако в 2020-м спрос на дистанционного Дедушку бьет все рекорды. Цены на видеопоздравление Деда Мороза в Самаре варьируются в диапазоне 500 – 1500 рублей.

Кстати, если верить результатам опроса среди читателей «КП-Самара» в соцсетях, в этом году 70% родителей решили обойтись вовсе без вызова Деда Мороза на дом. А остальные 30% ограничатся поздравлением онлайн.

А вы будете заказывать Деда Мороза своему ребенку?

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