Дед Мороз со справкой, Снегурочке – отставку? Зимние волшебники рассказали, как будут работать во время пандемии

В этом году главным зимним волшебникам приходится работать в условиях пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В назначенное время мы позвоним по скайпу. Ваша задача быть за связи. Подарок спрячете заранее, скажете нам куда. Квест по поиску пропишем с вами вместе, - беседа с Дедом Морозом в декабре 2020-го напоминает киношный шпионский диалог. А куда деваться – Новый год на носу, а коронавирус не дремлет!

Уже которую неделю в родительских чатиках самарских детсадов и школ вовсю бурлит обсуждение предстоящего праздника, а многие мамы и папы традиционно задумываются о том, чтобы позвать Деда Мороза со Снегурочкой домой и устроить своему ребенку персональную сказку. Останавливают только опасения – не принесут ли главные зимние волшебники вместе с подарками и коронавирус? Ведь по роду деятельности контактировать им приходится с немалым количеством народа. В ситуации, когда и хочется, и колется, родители и артисты идут на массу ухищрений.

Все большую популярность набирают поздравления онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Справки – не у всех

Во многих объявлениях о новогоднем поздравлении Деда Мороза – дань моде! – появилась непременная строчка «бахилы, маски, антисептики».

- Все будет в лучшем виде, вы не одна такая беспокойная мамочка, все родители тревожатся, - заверяет меня «помощник Деда Мороза» Марина. – В этом году, чтобы снизить вероятность заражения, мы отказались от Снегурочки, Дед Мороз работает один. Зато уж он вас коронавирусом точно не заразит – сам уже переболел, есть справка о наличии антител, все предоставим. Если хотите бронировать – лучше поторопиться, все даты с 27 по 31 декабря забиты «под завязку».

Многие артисты обещают маску как непременный атрибут костюма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, оказалось, что Дед Мороз со справкой об антителах в Самаре – редкость, а делать ПЦР-тест на коронавирус каждую неделю для успокоения клиентов готовы лишь единицы артистов – удовольствие недешевое, да и результаты не всегда достоверны.

- Больные артисты у нас никуда не поедут! Но если боитесь заразиться, Дед Мороз со Снегуркой могут прийти в масках, - предлагают мне в одном из агентств. – У Деда из-за бороды это будет почти незаметно, а у Снегурочки маска красивая, расшитая бисером, обыграем как часть костюма. Например, она расскажет, что в лесу кто-нибудь заболел. Ну или построим программу так, чтобы все время соблюдать дистанцию в полтора метра до ребенка.

Можно обойтись без масок, но с социальной дистанцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Артисты тоже боятся вирусов

Стоимость вызова Деда Мороза в Самаре в этом году не увеличилась. Скорее наоборот – некоторые артисты явно демпингуют и обещают приехать на 10 минут всего за 600 рублей. Другие держат цены на уровне прошлого года и обещают получасовую программу за 4,5 тысячи рублей. Но в среднем вызов Деда Мороза на дом в Самаре обойдется в 1-2 тысячи рублей.

Интересно, что некоторые артисты сами отказались от работы во время пандемии.

- Наша Снегурочка испугалась заразиться, и заявила, что в этом году работать не будет, так что Дед Мороз будет ездить по вызовам один, - рассказала журналисту «КП-Самара» менеджер агентства праздников Светлана. – Интересно, что в отличие от прошлогодней ситуации у нас в этом году спрос на корпоративы в разы превышает заявки на поздравление детей на дому.

Поздравление по скайпу обойдется немногим дешевле, нежели очный визит Деда Мороза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безопасная дистанция

Модное веяние времени – поздравления онлайн. Родителям самарских ребятишек вовсю предлагают организовать общение с зимними волшебниками дистанционно.

- Поздравление занимает 10-15 минут. Мы заранее обговариваем время, артисты находятся в специальной декорированной комнате – кабинете Деда Мороза, - рассказывают в праздничном агентстве. – Вызов идет по скайпу, ребенок общается с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, отгадывает загадки, рассказывает о себе, может рассказать стишок или спеть песенку. Подарок родители заранее прячут, и, пользуясь подсказками Деда Мороза, ребенок его сам ищет. Все максимально безопасно с точки зрения защиты от инфекций!

Даже по скайпу можно подарить ребенку настоящую сказку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Артисты признаются – формат онлайн-поздравлений они предлагали и в прошлые годы, однако в 2020-м спрос на дистанционного Дедушку бьет все рекорды. Цены на видеопоздравление Деда Мороза в Самаре варьируются в диапазоне 500 – 1500 рублей.

Кстати, если верить результатам опроса среди читателей «КП-Самара» в соцсетях, в этом году 70% родителей решили обойтись вовсе без вызова Деда Мороза на дом. А остальные 30% ограничатся поздравлением онлайн.

А вы будете заказывать Деда Мороза своему ребенку?

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