Многоплодная беременность: самарские врачи рассказали, что нужно знать будущей маме, ожидающей сразу несколько малышей

При вынашивании многоплодной беременности есть несколько рисков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Беременность – это радость, а многоплодная беременность – радость вдвойне, а иногда и втройне! Однако такое счастье – серьезное испытание для будущей мамы. Что нужно знать женщине в ожидании нескольких малышей, разбирались вместе с врачом акушером-гинекологом клиники ИДК «Мать и дитя» Еленой Комаровой.

«Поздравляем, у вас двойня!»

- Периодически врач акушер-гинеколог после осмотра пациентки произносит фразу: «У вас двойня». И такие разные реакции мы видим: удивление и испуг, смех и слезы, восторг и озадаченность...- рассказывает Елена Комарова. - Для врача двойня — это, прежде всего, внимание, ответственность и настороженность при ведении данной беременности, учитывая повышенную нагрузку на организм женщины.

Многоплодная беременность – беременность двойней, тройней и т.д. – встречается не так часто. Случиться такое чудо может в двух случаях.

- Во-первых, при овуляции одновременно двух фолликулов и оплодотворении двух яйцеклеток. В этом случае мама будет ждать разнояйцевых близнецов - двойняшек. Дети будут похожи друг на друга как обычные братья и сестры. Они будут иметь разный хромосомный набор, - подробнее рассказывает Елена Комарова. – Во-вторых, многоплодная беременность наступает при делении одной оплодотворенной яйцеклетки на две. В этом случае рождаются однояйцевые близнецы. Они имеют одинаковый набор хромосом и одинаковую группу крови. При этом рождаются дети одного пола, они как две капли воды похожи друг на друга.

Частота наступления многоплодной беременности варьирует от 1 до 2 %. В последнее время эта цифра растет и связана это с несколькими факторами.

- Влияет возраст женщины, наследственность, расовая принадлежность, прием гормональной контрацепции до беременности, применение вспомогательных репродуктивных технологий: стимуляция овуляции, ЭКО, - поясняет врач.

Риски при вынашивании

При вынашивании многоплодной беременности есть несколько рисков.

- В 20% случаев на ранних сроках один из плодов может замереть в развитии, а другой продолжить нормально расти и развиваться. Тогда мы, врачи, говорим о несостоявшейся двойне, - рассказывает Елена Комарова. - В 17% случаев при монохориальной двойне, когда два плода питаются через одну плаценту, может возникнуть фето-фетальный трансфузионный синдром, нарушается кровоснабжение, происходит «обкрадывание» одного из плодов. Этот ребенок начинает отставать при внутриутробном развитии. Может развиться синдром задержки развития плода. При помощи ультразвуковой диагностики можно вовремя увидеть изменения и принять необходимые меры по предотвращению прогрессии этого грозного состояния.

Еще одно частое осложнение при многоплодной беременности - угроза выкидыша на ранних сроках и преждевременные роды.

- Такое случается в 20-50%. Дело в том, что организм женщины приспособлен для вынашивания одного ребенка, многоплодная беременность - серьезные испытание, - отмечает врач. - Матка перерастянута двумя плодами, идет повышенное давление на нижний сегмент, на шейку матки, которая начинает укорачиваться раньше времени. Увидеть проблему и вовремя начать ее решать может помочь цервикометрия - измерение длины шейки матки УЗ-датчиком. После исследования врач может назначить лечение и поставить разгружающий акушерский пессарий на шейку матки. Это может помочь женщине выносить детей до сроков их жизнеспособности, когда они могут самостоятельно дышать и питаться.

Елена Комарова дала несколько советов, которые помогут выносить многоплодную беременность и свести к минимуму возможные осложнения.

Совет №1. Наблюдение у специалиста

- Регулярное посещение врача акушера-гинеколога, хороший контакт с вашим врачом, неукоснительное соблюдение всех рекомендаций и назначений – одно из важных условий успешного протекания многоплодной беременности, - отмечает врач. – Важно также пройти полное клинико-биохимическое обследование во время беременности: прохождение УЗ-исследований в установленные сроки. При этом для каждого плода выполняется отдельное исследование.

Совет №2. Здоровье мамы под контролем

- Выявление сопутствующих хронических заболеваний женщины, консультации нужных специалистов, корректировка и лечение, определение индивидуальных рисков во время беременности – все это тоже необходимо сделать при многоплодной беременности.

Совет №3. Питание

- Важно также сбалансированное питание, регулярный отдых, профилактика анемии, коррекция нарушений гемостаза, обязательный прием витаминно-минеральных комплексов, ведь женщине необходимо обеспечить свои потребности и потребности в витаминах сразу двух детей!

Совет №4. Лекарства

- Обязательный прием лекарственных препаратов по назначению врача.

Совет №5. Бандаж

- При многоплодной беременности рекомендуется ношение бандажа. Матка при такой беременности начинает быстро увеличиваться с ранних сроков, необходима поддержка. Рекомендуется также позиционная терапия - она улучшает кровообращение в матке, способствует лучшей доставке питательных веществ плодам, улучшает отток мочи.

Совет №6. Акушерский пессарий

- Для своевременного лечения угрозы прерывания беременности и преждевременных родов врач может порекомендовать установить разгружающий акушерский пессарий на шейку матки.

Совет №7. Душевная подготовка

- Самое главное, чтобы мама была психологически готова. При необходимости лучше проходить лечение в стационаре экспертного уровня или находиться в стационаре на дородовой госпитализации, - отмечает Елена Комарова.

Записаться на прием к врачу акушеру-гинекологу Елене Комаровой можно в клиники ИДК «Мать и дитя» по адресу: Самара, ул. Энтузиастов, 29.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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