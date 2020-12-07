Свежие новости о «Крыльях Советов» на 7 декабря 2020: большие перемены и возможное возвращение Глушенкова

«Крылья» разгромили «Енисей» и отправляют в отпуск в хорошем настроении. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» вместе со всей Футбольной национальной лигой ушли на зимнюю паузу. Причем в хорошем настроении. Все благодаря неожиданным результатам в последнем туре этого календарного года. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 7 декабря 2020.

Закончили год на втором месте

«Крылья» закончили этот год на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. Это удалось благодаря крупной победе над «Енисеем» и неожиданный осечкам конкурентов. «Оренбург» сыграл вничью с «Волгарем» в Астрахани 2:2, а «Торпедо» уступило дома «Велесу» 0:1. Проиграл и лидер ФНЛ «Нижний Новгород» - в Иванове «Текстильщику» 0:1. Таким образом, зимовать «Крылья» отправляются в зоне прямого выхода в РПЛ с 55 очками и в трех очках от «Нижнего Новгорода», который продолжает лидировать.

- Сейчас самое главное для нас, что мы с хорошим настроением уходим в отпуск после сверхсложного календаря, который у нас был за эти четыре с половиной месяца, - сказал после матча с «Енисеем» наставник «Крыльев» Игорь Осинькин.

Сборы пройдут в Турции

Отдыхать «Крылья» будут до 9 января, после чего отправятся на сборы в Турцию.

- Мы собираемся 9 января. До этого мы тоже должны сделать определенную работу, в первую очередь, отдохнуть. Я считаю, это очень важно. Подготовительную часть к возобновлению сезона мы проведем в Турции. Сборы будут короче чем обычно. 21 февраля будет кубковый матч с «Химками» и 27 февраля у нас важнейший матч на выезде с «Нижним Новгородом». Мы понимаем, что первые же матчи будут очень серьезные и важные, - рассказал о дальнейших планах «Крыльев» главный тренер команды Игорь Осинькин.

Расписание контрольных матчей на сборах обещают опубликовать позже. Часть товарищеских игр планируют показать на YouTube-канале «Крыльев Советов».

Сергеев побил рекорд по хет-трикам

Иван Сергеев в последнем матче года отгрузил три мяча «Енисею». Это уже четвертый хет-трик нападающего «Крыльев» в сезоне и новый рекорд. Предыдущий держался с сезона 2016/2017 и принадлежал Хасану Мамтову из «Тюмени». Тогда он оформил три хет-трика. При этом Сергеев еще может улучшить свой показатель – впереди чуть меньше половины сезона.

Всего же в этом сезоне ФНЛ Иван Сергеев забил 22 мяча.

Глушенков может вернуться

В весенней части сезона у Сергеева может появиться отличный партнер или даже серьезный конкурент на позиции центрфорварда. «Матч ТВ» уверяет, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может вернуться в «Крылья». 21-летний футболист сейчас восстанавливается после повреждения, в строй он должен вернуться во второй половине марта – начале апреля. Набирать форму во второй части сезона Глушенков может в Самаре.

Изменения в совете директоров

Теперь к делам за пределами футбольного поля. На днях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал в эфире телеканала «Россия 24» об изменениях, которые ждут футбольный клуб. Во-первых, сменился совет директоров. Пост главы покинул зампред правительства региона Александр Фетисов

- Александр Борисович курирует весь социальный блок в правительстве, сейчас он должен быть на передовой борьбы с новой инфекцией. В фокусе его внимания должна быть система здравоохранения, а не футбол. Отвлекаться ему сейчас точно не нужно. Совет директоров обновится, туда войдут управленцы высочайшего уровня. Мы будем внедрять бизнес-управление в клубе, потому что «подпитка» бюджетными средствами, которая длилась годами, расслабляет, - прокомментировал это решение Дмитрий Азаров.

В совет директоров «Крыльев» вошел Сергей Аракелов – председатель аналогичной структуры в банке «Солидарность». Это очередной шаг в партнерстве между «КС» и банком. В ближайшее время «Солидарность» поможет «Крыльям» урегулировать долг в 500 млн рублей перед «Газбанком».

Клубу нашли спонсоров?

Еще один важный момент из речи Дмитрия Азарова – инвесторы. По словам главы региона, следующий год станет важным для клуба с точки зрения финансов.

- Рассчитываем, что следующий год будет переломным в этом вопросе. У нас есть договоренности с очень крупными компаниями о поддержке клуба, у нас есть компании, которые уже поддерживают клуб и будут свое участие расширять, - сказал губернатор.

При этом футбольный клуб будет ждать перестройка, в том числе финансовая, и команда начнет жить по средствам.