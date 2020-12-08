Ужесточение для пенсионеров и отмена корпоративов: в Самарской области планируют вводить новые ограничения

В Самарской области планируют новые ограничения и-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ежедневно фиксируется более 250 случаев заражения коронавирусом. Каждый день добавляются летальные случаи, в зоне риска в основном пожилые граждане с сопутствующими заболеваниями. Для стабилизации ситуации в регионе готовят новые ограничения, направленные и на граждан старше 65 лет. На Новый год отменяют корпоративы и ограничивают число посетителей магазинов.

Далеко за 250

В Самарской области ежедневно фиксируется более 250 случаев заражения коронавирусом. В прошедшие сутки нашли еще 274 заразившихся, что является наибольшим показателем с начала пандемии. Всего заразились 24 213 человек, из них вылечились около 22-х тыс. Умерли 455 человек, в том числе четверо – за прошедшие сутки.

У большинства умерших имеются сопутствующие заболевания. Летальные случаи чаще всего фиксируются среди граждан старшего возраста.

Планируются новые ужесточения

На последнем заседании регионального оперштаба для стабилизации ситуации запланировали новые ограничения. В праздники планируют запретить корпоративы, причем, как в ресторанах, так и на территории предприятий.

Меньше людей хотят пускать в магазины и торговые центры. На торговых площадях должны быть обеспечены условия, чтобы на 1 посетителя приходилось 4 квадратных метра пространства вокруг. Фудкорты в торговых центрах будут работать по-новому. Обслуживать будут только людей за столиками, чтобы не допустить очередей у касс. Для этого будут применять электронное меню. Власти готовы дать некоторое время коммерсантам на подготовку и техническое оснащение.

Планируется ужесточение для пожилых граждан старше 65 лет, которые сейчас находятся на самоизоляции. Им хотят запретить посещать театры, фитнес-клубы, бассейны и развлекательные учреждения.

Окончательное решение о планируемых ограничения примут в ближайшие дни.