Коронавирус в городах Золотого кольце, последние новости на 8 декабря 2020 года

В городах Золотого кольца обязательно нужно использовать средства защиты
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Города Золотого кольца пока относительно лояльны к туристам, в тоже время по стране активно обсуждаются возможности введения ограничений на перемещение граждан. Целые области и города пока не закрывают, поэтому путешествовать вполне можно.
Времена, впрочем, для этого не лучшие. Морозная погода и сложная дорожная ситуация не способствуют комфортному путешествию. Местные ограничения тоже добавляют неудобств, а в случае их несоблюдения можно расстаться с солидной суммой, нарвавшись на штраф.
В ряде регионов Золотого кольца в усеченном режиме работают музеи, некоторые закрыты, а попасть можно лиши на открытые площадки усадьб, если таковые имеются.
Что касается количества заразившихся, то в Московской области ситуация самая напряженная. Только в Сергиевом Посаде зафиксировано 178 заразившихся за сутки. На этом фоне суточные нули в Переславле-Залесском и Ростове выглядят более привлекательно. Как вариант, в путешествии по Золотому кольцу можно ограничиться только городами, где ситуация в наименьшей степени сложная.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 437 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 881 (0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1084 (0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 6633 (+88)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6334 (+56)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 4747 (+178)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30