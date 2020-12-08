Коронавирус в городах Золотого кольце, последние новости на 8 декабря 2020 года

В городах Золотого кольца обязательно нужно использовать средства защиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Города Золотого кольца пока относительно лояльны к туристам, в тоже время по стране активно обсуждаются возможности введения ограничений на перемещение граждан. Целые области и города пока не закрывают, поэтому путешествовать вполне можно.

Времена, впрочем, для этого не лучшие. Морозная погода и сложная дорожная ситуация не способствуют комфортному путешествию. Местные ограничения тоже добавляют неудобств, а в случае их несоблюдения можно расстаться с солидной суммой, нарвавшись на штраф.

В ряде регионов Золотого кольца в усеченном режиме работают музеи, некоторые закрыты, а попасть можно лиши на открытые площадки усадьб, если таковые имеются.

Что касается количества заразившихся, то в Московской области ситуация самая напряженная. Только в Сергиевом Посаде зафиксировано 178 заразившихся за сутки. На этом фоне суточные нули в Переславле-Залесском и Ростове выглядят более привлекательно. Как вариант, в путешествии по Золотому кольцу можно ограничиться только городами, где ситуация в наименьшей степени сложная.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 437 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 881 (0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1084 (0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6633 (+88)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6334 (+56)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 4747 (+178)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30