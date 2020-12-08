Талантливые школьники Самарской области могут стать участниками профильных смен центра для одаренных детей «Вега»

Центр оснастили самым современным оборудованием Фото: Евгения ВАСИНА

- Программа центра сложная, но она открывает большие возможности. Здесь можно заниматься научной деятельностью, делать то, что в обычной школе не получится из-за недостатка оборудования. В центре собрано все необходимое для комфортного проживания и обучения, - рассказывает ученик 10-го класса Самарского центра для одаренных детей Филипп Бочаров. Он уже дважды побывал на профильных сменах центра «Вега» - сначала по химии, потом по математике.

- Мне здесь так понравилось! И атмосфера, и преподаватели, и много моего любимого предмета - химии! - вдохновенно рассказывает Филипп. Школьник признался, что теперь просто не представляет своей жизни без науки.

Все для детей

Региональный центр для одаренных детей «Вега» появился в Самаре по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Он лично возглавил попечительский совет «Веги». В 2019 году глава региона и руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» подписали соглашение, в соответствии с которым в учебном заведении начали реализовывать образовательные программы по аналогии с сочинским центром «Сириус».

Тогда были организованы первые профильные смены, одним из участников которых и стал Филипп Бочаров.

В рамках национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, в этом году «Вегу» капитально отремонтировали и оснастили самым современным оборудованием. Открытие обновленного центра для одаренных детей прошло 1 сентября этого года.

Участники профильной смены «Химия» проверяют качество продуктов Фото: Евгения ВАСИНА

Такого и в вузах нет

Региональный центр для одаренных детей работает в двух форматах. Здесь постоянно учатся около 200 талантливых школьников, еще около 80 детей приезжают со всей области на профильные смены.

- Образовательные программы в центре «Вега» длятся 14 - 21 день, по содержанию они очень насыщенные. Кроме основных общеобразовательных предметов, у ребят есть специализированные занятия, которые ведут преподаватели вузов, ведущие лекторы региона, - рассказывает директор Самарского регионального центра для одаренных детей Ирина Липенская. За время работы обновленного центра проведено порядка 40 смен.

Для того чтобы попасть в центр «Вега», нужно пройти конкурсный отбор. Сюда приглашают учеников 8 - 11 классов, уже показавших себя. Ребята предоставляют свои наработки и портфолио и указывают профиль, в котором они хотели бы усовершенствовать свои результаты.

- Этими результатами могут быть и олимпиады, и проектная деятельность, и создание собственных проектов. В центре «Вега» реализуют два вида программ: монодисциплинарные программы - «Химия», «Физика», «Биология» и междисциплинарные программы. Они построены на знаниях, которые у ребят есть по разным предметам, - «Биоиндикации», «Электроника», «Информационные системы» и «Технологии в наукоемком производстве», - продолжает рассказывать Ирина Липенская.

В центр «Вега» мечтают попасть ребята со всей области. Ведь здесь есть то, чем не каждый университет может похвастаться - современное лабораторное оборудование.

- Благодаря национальному проекту «Образование», мы получили большое количество уникального оборудования - атомно-силовой микроскоп, волновой резервуар, хроматографический комплекс, установки для определения качества почвы, воды, воздуха, пищевых продуктов и многое другое, - перечисляет директор центра.

Урок физики Фото: Евгения ВАСИНА

Единственный в ПФО

Преподавательский состав здесь тоже особенный - большинство учителей высшей категории.

- В «Веге» мы стараемся создать самые комфортные условия для развития одаренных детей, - отмечает Сергей Яшкин, учитель химии самарского центра для одаренных детей, доктор химических наук. - Центр открыт для взаимодействия со всеми учебными заведениями города и области. Уже сейчас «Вегу» по праву можно считать флагманом реализации Стратегии лидерства Самарской области, предложенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.