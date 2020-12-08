«Вывезли сразу четверых»: самарцам рассказали о буднях санитарной авиации

Вертолет санавиации действительно активно включился в работу

В августе 2020 года самарская санитарная авиация наконец-то получила возможность полностью соответствовать своему названию. К 19 реанимобилям службы прибавился вертолет. Теперь медики могут добраться до самых удаленных сел и деревень за кратчайшие сроки, чтобы спасти жизни.

- Этот проект обеспечения регионов транспортными средствами для санавиации запустили в России около трех лет назад в третий этап и мы получили вертолет, впервые за 37 лет у нас такое транспортное средство появилось благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», - рассказывает заведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Раймонд Чернуха.

Буквально в первые дни после появления вертолета медики смогли опробовать его в деле и остались очень довольны.

- Первый полет я совершил лично, мы из Сызрани забирали пациента на ИВЛ, с пневмонией. Он был в искусственной коме. И время, за которое мы долетели от Самара Арены до Сызрани и обратно и приехали в больницу им. Середавина составило около 2 часов. На машине мы бы около 2,5 часов добирались только в одну сторону, - говорит Раймонд Чернуха.

Новый вертолет – не просто средство передвижения. В нем есть медицинский модуль, намного совершеннее, чем в реанимобилях. Например, кардиомонитор может работать по блютузу.

- Для нас это очень важное приобретение. И в борьбе с коронавирусной инфекцией оно очень помогает. Такие пациенты кислородозависимы. И вертолет позволяет доставить безопасно подобных больных в областной центр из отдаленных районов. На этом вертолете мы вывозили одновременно четверых пациентов, все были на кислороде, подключены к баллонам. На машине это сделать невозможно технически, - объясняет врач.

Вертолет санавиации действительно активно включился в работу и в период пандемии оказался очень к месту и очень востребован. За первый месяц работы на вертолете доставили в больницу Середавина 14 пациентов. За весь период работы специалисты службы уже совершили 57 вылетов и эвакуировали 83 пациента. Всех доставили в стационары для оказания специализированной медицинской помощи.

Но помогают врачи санавиации не только коронавирусным пациентам. В числе первых вызовов был звонок за помощью для роженицы, которая была в тяжелом состоянии. Вызов поступил из Приволжской ЦРБ. Два акушера-гинеколога, анестезиолог-реаниматолог и ангиохирург вылетели в Приволжье на вертолете. Они провели медицинское вмешательство, стабилизировали состояние пациентки и всего за 30 минут доставили ее в столицу региона для дальнейшего лечения. Женщину удалось спасти!

Напомним, служба санитарной авиации с использованием воздушного транспорта работает в Самарской области с августа 2020 года. Новые возможности оказания экстренной помощи пациентам появились у Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Повышение доступности и качества медицинских услуг - в том числе, часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Таких темпов развития системы здравоохранения, причем как высокотехнологичного, так и первичного звена не было никогда. И сегодня мы эти темпы наращиваем, создаем серьезный задел на будущее, чтобы быть готовыми к любым, самым сложным вариантам развития событий, - подчеркнул глава региона в эфире одного из региональных телеканалов.

Так, за последние три года практически полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, в том числе, реанимационных машин. С 2018 года в сельских районах области возвели 22 фельдшерско-акушерских пункта. Еще 32 новых ФАПа и 3 офиса врача общей практики появятся до конца этого года.