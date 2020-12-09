В Самарской области начнут работать 60 профессиональных бизнес-трекеров

В Самарской области состоялся финал акселератора Innovate Samara и «Школы трекеров».

В Самарской области состоялся финал акселератора Innovate Samara и «Школы трекеров». Эта программа ускоренного развития для представителей малого и среднего бизнеса была организована по заказу и при поддержке регионального министерства экономического развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Акселератор объединил 160 предпринимателей, желающих преобразовать, расширить свое дело, и главное – повысить свои предпринимательские компетенции и возможности.

В этом году программа Innovate Samara была направлена на одновременную работу предпринимателей, нацеленных на рост коммерческих проектов, и тех, кто занят социальным предпринимательством. Это позволило в процессе обучения обмениваться идеями и соображениями, взаимно усиливать друг друга, находить новые решения.

Еще одной особенностью программы стало отдельное направление по подготовке трекеров. Многие из обучавшихся уже на завершающих этапах акселератора работали с другими участниками в качестве специалистов по трекингу. В итоге новую профессию трекеров получили 60 предпринимателей. Это подготовленные специалисты, и они продолжат работу в качестве трекеров в проектах развития бизнеса, реализуемых в Самарской области.

Взаимодействие предпринимателей, нацеленных на разные результаты, но готовых обмениваться опытом и технологиями, и трекеров создало открытую, креативную площадку, работа на которой оказалась по-настоящему полезна для предпринимателей.

Итоги нескольких месяцев взаимодействия в рамках программы отразились и на практических результатах работы участников. Это красноречиво показали результаты проведенного опроса. Так, 45% предпринимателей отметил, что показатели их бизнеса выросли на 50-75%, а 12% - подтвердили рост в 100% и более.

Завершило программу акселерации яркое событие – Демо-день. Участники презентовали свои бизнес-проекты и инициативы в сфере социального предпринимательства. Напомним, что на протяжении последнего месяца проходил отбор наработок, подготовка презентаций и самих предпринимателей к выступлению перед экспертами, инвесторами, покупателями и другими заинтересованными лицами.

В финал вышли 16 проектов из самых разных сфер, которые были представлены и обсуждены на Демо-дне:

Проект «Инновационный способ очистки и защиты металлических поверхностей и конструкций от коррозии», Анастасия Алферьева, ООО «Газодинамика»

Проект Клининг 2.0 для бизнеса, Артур Атанов, ООО «Clean.si»

Проект «Мастерская дизайнерской переработки «Вновь» (дизайнерские аксессуары из велосипедных шин), Максим Бакшев, индивидуальный предприниматель

Проект производства ореховой пасты, Игорь Брусянцев, ООО «Климат-контроль»

Проект «Ульянкины прогулки»: туристические туры, Татьяна Дюдюкина, индивидуальный предприниматель

Проект «Технологии сбора трафика с помощью WiFi» Никита Злобин, индивидуальный предприниматель

Проект «Эворкс»: автомотизированная платформа для заказов услуг погрузки/разгрузки, Эльдар Казымов, индивидуальный предприниматель

Проект «ДЕМЕТРА»: изготовление растворных узлов с/х удобрений, Александр Копцев, ООО «КВАНТУМ»

Проект полного компьютерного оснащения, Николай Кошелев, ООО «Самарские компьютерные технологии»

Проект Франшизы «Студия заточки АДЭМС», Эдуард Маркин, ООО «АДЭМС»

Проект семейной клиники «Клиника Эль», Ольга Неганова, ООО «Бонус»

Проект строительства эко-посёлка на острове Соляный на реке Волга в г. Самара Sosna Village, Виталий Рассохин, индивидуальный предприниматель

Проект «Центр детского поведения «ЛюбАВА»: системные занятия для детей с особенностями развития и их родителей, Екатерина Седых, индивидуальный предприниматель

Проект производства уникальной плитки, Инна Скибина, ООО «Фабрика плитки»

Проект «Создание СТМ торгового дома «Элегант», Василий Шалдыбин, ООО «Атлас»

Проект event-агентства «Парад»: аренда оборудования для мероприятий, Владимир Щербина, ООО «Организатор Мероприятий»

Поздравляем финалистов! В следующем году работа по поддержке и акселерации региональных предпринимателей будет продолжена.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63;

instagram.com/mybiz63;

vk.com/mybiz63;

twitter.com/mybiz63