Коллективный договор КуйбышевАзота вошел в число лучших в Самарской области

Традиции социальной защищенности работников на КуйбышевАзоте сохраняются десятки лет. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

Успешный диалог между руководством и трудовым коллективом «КуйбышевАзота» получил высокую оценку: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил предприятию знамя «Организация эффективного социального партнерства в сфере труда». Этой награды предприятия 63 региона, победившие в конкурсе «Лучший коллективный трудовой договор года»,удостаиваются с 2014 года. Победа «КуйбышевАзота» по итогам 2019 года закономерна: на обеспечение высокого уровня социальных гарантий сотрудников только в 2019 году было потрачено 350 миллионов рублей. В профсоюзной организации состоит почти весь коллектив – 97,6%. Это реальная сила, способная влиять на внутреннюю социальную политику предприятия. Для рассмотрения коллективного договора каждый год созывается комиссия, в которую на паритетных началах входят представители коллектива и работодателя. Рассматриваются все предложения – коллектив может вынести на обсуждение любой вопрос. В результате работы комиссии на свет появляется документ, в котором отражены льготы, положения, оплата труда и т.д. Коллективный договор «КуйбышевАзота» содержит 7 разделов, 18 приложений и обязателен к исполнению. Документ охватывает все стороны жизни заводчан: обеспечение охраны труда, оздоровления, медицинского обслуживания, поддержку молодежи и ветеранов, активную культурно-массовую и физкультурную работу. Особая гордость – жилищная программа, которая считается передовой на уровне Росхимпрофсоюза.

Заслуги Василия Дядченко и Валерия Загребина оценены на уровне региона. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

- В следующем году заводу исполнится 55 лет. Мы идем вперед, усиливаем цифровизацию и автоматизацию, но этими процессами управляют люди – наша главная ценность, - говорит председатель профсоюзной организации ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Туманов. - В химической отрасли многое зависит от благосостояния и внутреннего состояния человека. Помимо работы у людей есть и частная жизнь, собственность, дети. Все должны быть защищенными и расти в социуме.

В знак высокой признания социальной ответственности губернатор Дмитрий Азаров вручил химикам знамя. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

По итогам конкурса профсоюзных организаций был отмечен не только коллективный договор «КуйбышевАзота», но и люди, которые внесли личный вклад в развитие профсоюзного движения. Главный механик предприятия Валерий Загребин удостоен благодарности губернатора Самарской области, а электромеханик цеха №8 Василий Дядченко - благодарности Самарской губернской думы.