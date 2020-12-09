18-летний парень планировал совершить теракт в учебном заведении Тулы

Подозреваемый задержан и сейчас дает показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили массовое убийство. Теракт мог произойти в одном из учебных заведений в городе Тула. К счастью, человека который готовил преступление, силовики смогли обезвредить.

Подозреваемым оказался 18-летний местный житель. Как делятся стражи порядка, он перед нападением запасся оружием, которое планировал использовать в ходе бойни. Также молодой человек изучал информацию в интернете о похожих расправах в других регионах и странах.

— У него изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации. В последних содержались материалы об аналогичный преступлениях, — рассказывают в пресс-службе ФСБ.

После исследования боеприпасов в тульском Управлении МВД приняли решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 222 УК РФ — незаконное приобретение и хранение оружия. По факту планируемого теракта сейчас проводится проверка, правоохранители выясняют, что именно хотел сделать юноша, и как квалифицировать его действия.

Разбирательства продолжаются. Подозреваемый сейчас дает показания. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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