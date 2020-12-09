Найти и обезвредить: в самарских центрах амбулаторной онкопомощи помогут выявить недуг на ранних стадиях

В здании ЦАОП учли все потребности врачей и пациентов Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Учли все потребности медиков и пациентов

Удобное крыльцо, просторные коридоры, современное оборудование и опытные врачи – год назад на базе Самарской городской клинической больницы №8 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» открылся первый в регионе Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). За это время в центре получили уже более шести тысяч человек, и для многих из них визит в ЦАОП стал шансом получить вторую жизнь.

Современный маммограф сразу передает снимок в онкодиспансер Фото: Лариса СТЕПАНОВА

- Почти 200 человек по результатам обследования направлено на лечение в Самарский областной клинический онкологический диспансер, еще более 250 отправлены на дообследование, - рассказывает заместитель главврача городской больницы № 8 по лечебной работе Марина Цветкова. – Если выявить онкологию на ранней стадии, она поддается лечению, поэтому для этих пациентов качественная диагностика стала шансом продлить жизнь. Не случайно за минувший год в нашей поликлинике число запущенных случаев при выявлении онкологических заболеваний уменьшилось на 251, а смертность от онкологии снизилась.

Под ЦАОП в городской больнице №8 было перестроено бывшее техническое помещение, здесь учли все потребности медиков и пациентов. Закупили современное оборудование экспертного класса – и сегодня врачи по праву гордятся оснащением центра.

ЦАОП оснащен современным оборудованием Фото: Лариса СТЕПАНОВА

- Обследования проводятся на аппарате УЗИ экспертного класса, с высокой разрешающей способностью. Он позволяет не только проводить весь спектр ультразвуковых исследований - щитовидной и молочной желез, мягких тканей, лимфатических узлов, но и брать биопсию, проводить пункцию под УЗИ-контролем, - рассказывает врач УЗДГ высшей категории Мария Буравцева. –Также можно определить плотность патологического образования.

Все инструменты тщательно стерилизуют в специальном аппарате Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Быстро и профессионально

Кроме двух аппаратов УЗИ в распоряжении медиков - цифровой маммограф, оборудование для фиброгастродуоденоскопии и фиброколоноскопии. Обследования проводят опытные доктора – онкологи, эндоскописты, рентгенолог, врачи УЗИ.

- На обследование в ЦАОП может отправить любой врач из поликлиники, не обязательно онколог, - объясняет Марина Цветкова. – В основном мы обслуживаем Кировский район Самары, но приезжают к нам и из других районов города и даже из области. Обследование занимает не более 7 дней.Такие центры помогают снизить нагрузку на онкологический диспансер и повысить шансы раннего выявления онкологии.

Врач УЗДГ высшей категории Мария Буравцева гордится оборудованием, на котором она работает Фото: Лариса СТЕПАНОВА

ЦАОП был открыт в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

- Одна из ключевых задач нацпроекта – борьба с онкологическими заболеваниями, раннее их выявление и профилактика, - пояснил главврач СОКОД Андрей Орлов.

- Конечно, огромную роль в этом сегодня играет национальный проект «Здравоохранение», который по социальным вопросам жители считают сегодня наиболее важным для нашей страны, конечно, позволил создать определенный задел системе здравоохранения, даже за этот короткий срок реализации нацпроектов, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24 – Самара».

Заместитель главврача городской больницы № 8 по лечебной работе Марина Цветкова уверена: раннее выявление онкологии - залог успешного лечения Фото: Лариса СТЕПАНОВА

До 2024 в рамках нацпроекта в Самарской области откроется 12 центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе в этом году на базе Самарской городской больницы № 4, Тольяттинской поликлиники № 3 и Сызранской ЦГБ.