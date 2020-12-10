С площади – в сеть: сергиевский «яблочный» онлайн-фест получил федеральный размах

Любители яблок участвовали в фестивале целыми семьями. Фото ОАО «Сургутское»

Межрегиональный фестиваль «Яблочный фест» проводится в Сергиевском районе с 2017 года. На этот раз традиционных гуляний на центральной площади Сергиевска по понятным причинам не получилось, зато расширилась география участников и возрастные рамки – самой младшей участнице едва исполнилось два года. Конкурс организован ОАО «Сургутское» и районной администрацией во славу яблок (чтобы популяризировать садоводство) и, конечно, в этой благодатной теме участники продемонстрировали весь свой творческий потенциал. Названия номинациям дала торговая марка «ЯФО», а победителей выбрало компетентное жюри. Самой многочисленной номинацией стала «ЯФО-АРТ». В нее поступило 97 заявок от детей в возрасте от трех до 15-ти лет. Вышивка, поделки из бумаги, пластилина, пуговиц, вязание, макраме и рисунки – из чего только, оказывается, нельзя изобразить и смастерить наливные яблочки! Члены жюри отметили самую удивительную технику – книгли.

За творческий подход к изображению ароматного фрукта победители получили подарки. Фото ОАО «Сургутское»

Именно в ней выполнила свою работу победительница Елизавета Комар. В номинации «ЯФО-КАДР» победителем стала детская студия фото-видео творчества «Субъектив», представившая на конкурс мультфильм «Яблочное семечко». Хозяюшки не остались без традиционного вкусного конкурса, а самый лучший видео-рецепт в номинации «ВКУСНЯФКИ» получился у Марии Эленберг, которая для приготовления яблочного пирога собрала на кухне четыре поколения женщин – от внучки до прабабушки. В номинации «ЯФО-ЯБЛОЧКО» лучшей признана работа Марины Бахтуриной. Всех заворожил голос победительницы в номинации «ЯФО-СОНЕТ» Райхан Горяниной. А в номинации «ЯФО-САД» победу Светлане Белодедовой принесло чудо-дерево, на котором растут одновременно и яблоки, и груши. Не обошлось на онлайн-празднике и без чудес, а лучшим фокусником стал Дима Орлов. Все победители получили подарки, а также фирменные ЯФО-сумки, наборы ЯФО-варенья и, конечно, самые вкусны яблоки из ЯФО-садов сорта Беркутовское.

- В этом году наш фестиваль прошел не совсем традиционно, - прокомментировала событие исполнительный директор «Сургутского» Елена Кардаполова. – Мы долго думали, получится ли у нас, сможем ли привлечь жителей, ведь одно дело – проводить фестиваль на улице, а другое дело - в Интернете. Но мы рискнули и не прогадали. «Яблочный фест» получил вторую, виртуальную, жизнь и расширил географию. Мы рады, что о нас узнали в Москве, Санкт-Петербурге. Если сложится, в следующем году проведем два фестиваля - традиционно на главной площади в Сергиевске и онлайн в Интернете. Для этого у нас есть все возможности: лучшая команда, благодарная аудитория и самые вкусные яблоки и варенье!

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