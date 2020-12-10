В самарском Минлесхозе подвели итоги работы по нацпроекту «Экология»

Обновление пожарной техники позволило эффективно контролировать ситуацию в лесах Самарской области. Фото: Министерство лесного хозяйства

В Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области подвели итоги работы с нацпроектом «Экология» в 2020 году. Сейчас в регионе реализуют 6 из 11 входящих в него федеральных составляющих, само министерство работает по четырем из них: «Сохранение лесов, «Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов». Напомним, что проект рассчитан до 2024 года и направлен на исполнение Указа Президента о целях и стратегических задачах в части экологического благополучия.

БОЛЬШЕ САЖЕНЦЕВ, СЕЯНЦЕВ И СЕМЯН

В Самарской области в 2020 году удалось добиться значительных успехов. Выполнены все задачи проекта «Сохранение лесов», которым занимаются уже два года. На площади 715 гектаров восстановили лес, при этом деревья высадили на территории, в 4,5 раза превышающей площади погибших лесных насаждений, перевыполнив план проекта на 2020 год. Парк техники пополнили 3 лесопосадочные машины для выполнения лесокультурных работ, 25 единиц лесопожарной техники (2 трактора, 7 пожарных автомобилей, 23 автомобилей «НИВА», 1 катер). Всего удалось вырастить 5,35 саженцев и сеянцев и заготовить более 10 тонн семян, это превышение плана в более чем в 3,4 раза.

- Практически полное обновление парка лесопожарной и лесопатрульной техники - для нас очень важный результат. Это позволило эффективно контролировать ситуацию в лесах Самарской области, обеспечивая своевременное обнаружение возгораний и их оперативную ликвидацию, - рассказали в министерстве.

Работники лесхоза заготовили более 10 тонн семян. Фото: Министерство лесного хозяйства

СВАЛОК БУДЕТ МЕНЬШЕ

Благодаря региональному проекту «Чистая страна» разработаны проекты рекультивации четырех свалок в границах Тольятти, Чапаевска и Октябрьска. Удалось добиться перенесения проектов на более ранние сроки.

Еще семь проектов заявили дополнительно, это ликвидация очагов загрязнения фосфорсодержащими и органическими отходами на территории бывшего ОАО «Фосфор» и территории Средневолжского завода химикатов, рекультивация свалок в селе Алексеевка, Жигулевск, полигонов Узюково, Зубчаниновка, свалки отходов в Рубежном.

Также среди важных задач - получение субвенции из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах на расчистку русла реки Сызранка, проект 1 этапа уже подготовлен.

ОЧИСТИТЬ СТОКИ

Оздоровление крупнейшей российской реки - самый большой из шести региональных проектов. Главная его задача - в три раза снизить объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, создание новых мощностей по очистке коммунальных и дождевых вод. В 2020 году в регионе намерены завершить проектные работы еще по двум объектам: это рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды и площадки бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске.

После 2024 года все федеральные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», и «Сохранение озера Байкал» объединить в один - «Озера и реки России». Отвечать за его воплощение в жизнь будет Минприроды России. До 2030 года проект «Оздоровление Волги» планируют дополнить новыми мероприятиями, которые позволят модернизировать и построить ливневые канализации в городах вдоль реки, снизить воздействие водного транспорта на атмосферу за счет использования электрических двигателей, а также позаботиться о внедрении технологий, направленных на снижение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

Работа по направлениям этого важнейшего нацпроекта продолжатся и в следующие годы. По результатам многих опросов проблема экологии сегодня является очень значимой для россиян и работы в этом направлении еще немало. Измененный нацпроект будет действовать уже до 2030 года, все охваченные им проблемы поделили на три основных блока: твердые коммунальные отходы, качество воды и воздуха.