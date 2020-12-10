Ольга Гальцова:«Каждое обращение - чья-то судьба»

Ольга Дмитриевна всю свою жизнь посвятила помощи людям. Фото: УПЧ по Самарской области

О том, с чем обращаются

Несмотря на сложность этого года, жизнь идет своим чередом. Люди живут своими проблемами, заботами, надеждами. И мы продолжаем решать вопросы наших граждан, только прием временно переведен в дистанционный режим (телефон: 8(846) 337-29-03.-Прим. ред.) На первое место ожидаемо в этом году вышли обращения, связанные с получением бесплатной медицинской помощи, вопросы сферы ЖКХ, переселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства дворовых территорий, качества окружающей среды.

По вопросу соблюдения трудовых прав граждан был проведен круглый стол, по итогам работы которого подготовлены предложения в сфере улучшения ситуации на региональном рынке труда, которые будут рекомендованы органам государственной власти Самарской области.

О здоровье

Сегодня для борьбы с новой коронавирусной инфекцией государственной властью Самарской области предпринимается беспрецедентные меры поддержки системы здравоохранения: это открытие и техническое переоборудование инфекционных отделений в действующих больницах, организация региональных выплат стимулирующего и страхового характера медицинским работникам в дополнение к федеральным; начато строительство двух отдельных ковид-госпиталей.

Благодаря системной и последовательной работе Оперативного штаба под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сегодня практически полностью обновлен парк специализированных автомобилей скорой помощи, увеличилось физическое количество и качественное оснащение выездных бригад, переформатирована работа кол-центра, пересмотрена логистика выездов.

Однако функционирование системы здравоохранения все еще осложнено рядом негативных проблем в оказании медицинской помощи, которые не нашли ранее своего разрешения, и прежде всего это последствия оптимизации региональной системы здравоохранения и определенный кадровый дефицит медицинских специалистов, на что я как уполномоченный по правам человека в Самарской области регулярно обращала внимание руководителей Министерства здравоохранения.

О жилье Вопросам реализации права на жилище в ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека в Самарской области посвящается отдельная глава, где подводятся итоги, указаны недостатки и выносятся рекомендации уполномоченного по правам человека органам власти.

Значительных результатов удалось достичь в вопросе обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В 2019 году в Самарской области все состоящие на учете ветераны, а это 41человек, обеспечены жилыми помещениямии еще 5 ветеранов в 2020 году.

Близка к разрешению и проблема обеспечения жильем тружеников тыла. Только за 2020 год 300 граждан указанной категории обеспечивается социальными выплатами. При формировании бюджета на 2021 год уполномоченный по правам человека обратился к депутатам Самарской губернской думы об увеличении финансирования на эти цели.

Не менее важна тема переселения из аварийного жилья, на которую мы постоянно обращаем внимание в ежегодном докладе. В рамках реализации Государственной программы Самарской области в период 2019 - 2025 годов будут переселены более 24 тысяч граждан из 9228 жилых помещений. В прошлом году жилищные условия улучшили 1549 граждан, в 2020 году планируется переселить 2257 человек из 961 помещения.

Не снимается с контроля вопрос по так называемым обманутым дольщикам и проблемным объектам долевого строительства. Благодаря губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, который является и председателем межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства, с 2018 по ноябрь 2020 года 23 объекта исключены из реестра проблемных, удовлетворены права 2261 человека. Кроме того, введено в эксплуатацию еще 4 долгостроя. Также в соответствии с ЗакономСамарской области №84-ГДпо некоторым объектам выплачиваются компенсации.

О социальном сиротстве

Очень важный вопрос - обеспечение жильем детей-сирот. Страшно об этом говорить, но около 70% выпускников детских домов, интернатов и ребят, находящихся под опекой -социальные сироты. Их родители живы и здоровы, просто дети им не нужны. Сегодня в списках на получение квартир в регионе стоят 2655 человек. 518 будет обеспечено жильем в этом году.

В последние три года, несмотря на трудности при формировании областного бюджета, финансирование мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот увеличивалось. Благодаря контролю со стороны муниципальных образований значительно улучшилось и качество предоставляемого жилья.

О пожилых

ВСамарской области проживает порядка 1 миллиона пенсионеров, это 30% населения. Инвалидов из них 225 тысяч. В регионе работает 11 пансионатов для ветеранов и инвалидов, а также 11 психоневрологических интернатов, в том числе 2 для умственно отсталых детей. В них постоянно проживает 5200 наших сограждан.С членами Общественной палаты, а также Общественного, Экспертного совета при уполномоченном по правам человека, в последние годы мы посетили все эти учреждения и знаем, что нужно этим людям. Этой теме были посвящены Общественные советы при уполномоченном по правам человека, а также подготовлен специальный доклад, направленный в адрес губернатора Самарской области, депутатов Самарской губернской думы, органов исполнительной власти.

При нашем содействии были построены и открыты: новый пансионат в Новотулке Хворостянского района для ветеранов войны и труда и корпус Потаповского психоневрологического интерната. Также в 2021 году запланировано строительство жилого корпуса на 200 мест на территории Высокинского пансионата в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Об осужденных

Защита прав осужденных -важное направление нашей работы. Благодаря совместной деятельности уполномоченного по правам человека с членами Общественной наблюдательной комиссии Самарской области, реализацияправ осужденных находится на постоянном контроле. В результате совместных усилий с УФСИН России по Самарской области внастоящее время выросло общее количество осужденных, привлеченных к оплачиваемым работам с 27,1 до 50,47%.Несколько лет назад мы ставили вопрос о низком проценте удовлетворенных ходатайств по условно-досрочному освобождению - 12% от всех поданных. Мы впервые провели круглый стол на телевидении, с общественностью, с обсуждением данной проблемы и сегодня этот процент увеличился до 50.

О потерпевших

Важное значение для отправления правосудия имеет исполнение судебных решений. В специальном докладе уполномоченного по правам человека по этой теме обращалось внимание на недостаточную работу службы судебных приставов по взысканию алиментов на содержание детей. В наших рекомендациях было предложено рассмотреть вопрос о создании государственного фонда для поддержки семей, не получающих своевременно алименты, с последующим взысканием с должников.

Данные предложения звучат от обратившихся на прямую линию к президенту Российской Федерации, которая состоится 17 декабря.

О защите прав граждан

Институту государственной правозащиты в Самарской области в этом году исполнилось 20 лет, в 2000 Губернской думой был принят Закон №45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области». За это время удалось восстановить права тысяч жителей региона, каждое обращение - это чья-то судьба! Да, зачастую аппарат уполномоченного получает сигнал от человека, когда другие ведомства не справились, не услышали, не отреагировали. Наша общая задача - четко следовать букве закона и голосу совести, добиваясь справедливости, только так мы сможем сохранить согласие и стабильность в нашем обществе.