На помощь пожилым в изоляции продолжают приходить волонтеры

Врачи предсказывают локдаун, статистика смертей и болезней у пожилых пугает, оперштаб думает над новыми ограничениями. Рассказываем эти и другие последние новости коронавируса в Самарской области на 9 декабря 2020 года.

За последние сутки в регионе выявили еще 278 случаев новой коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Самаре -113 человек, неблагополучным выдался последний день в Кинельском районе - 10 заболевших - и в Отрадном - 8 зараженных, а также в Кинеле - 13 зараженных. Подавляющее число новых больных - это люди, которые уже наблюдались у врача с ОРВИ и пневмонией и просто получили подтверждение коронавирусного диагноза.

Еще 46 человек о диагнозе узнали с удивлением - они просто проходили профосмотр и не чувствовали себя плохо.

Растет и смертность: с начала пандемии умерли 463 человека, восемь лишь за последние сутки. Среди них лишь одна женщина 57 лет, остальные - старше 70 лет.

Главврач тольяттинской больницы №5 назвал это большой проблемой: по его словам как среди больных, так и среди жертв коронавируса растет число лиц старше 65 лет. Это говорит о том, что они потеряли бдительность, устали и не следуют правилам безопасности и профилактики.

- Они выходят в магазин в час пик, приходят на прием в больницу, едут в переполненных автобусах. И это все приводит к трагедии. Получается, что локдаун сегодня наиболее эффективная модель борьбы с коронавирусом, - отметил Николай Ренц. Он уточнил, что считает ограничение контактов лучшей мерой для того чтобы прервать цепочку заражений. Альтернатива - расходование большого количества ресурсов абсолютно напрасно.

Пока что информация о дополнительных ограничениях не подтверждена официально. Ряд мер оговорили на последнем заседании оперативного штаба, но они еще не утверждены. Например, предлагается не проводить корпоративы, следить, чтобы в ТЦ и супермаркетах было ограниченное число посетителей, а людям старше 65 лет ограничить перемещение по городу - в том числе и заблокировав социальные карты, не пускать их в театры и рестораны.

А еще врачи санавиации рассказали, как лечить больных с коронавирусом помогает вертолет.

Что обо всех этих инициативах и заболеваемости думаете вы? Обсудим в комменнтариях.