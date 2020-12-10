Скоростные электрички и дорогие билеты? Узнали, что происходит с новым проектом идеального транспорта в Самаре

Ученые полгода изучали возможности улучшить работы самарского транспорта Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Идет экспертиза»

Специалисты столичного ФАУ «РОСДОРНИИ» завершили разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарской области. Контракт стоимостью 119,2 млн рублей и еще три дополнительных (на 38 млн, 16 млн и 6,1 миллионов) был заключен с дорожным НИИ самарским минтрансом летом 2020 года. Эксперты должны были определить, какие направления будут наиболее перспективными для самарского транспорта вплоть до 2030 года. Срок контракта на выполнение исследований истек 15 ноября. Общественники были взволнованы: сроки прошли, проекта нет, неужели деньги потрачены напрасно. Но в минтрансе их пока успокоили.

- ФАУ «РОСДОРНИИ» закончило разработку плана комплексного транспортного развития инфраструктуры Самарской области, - сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Юрий Спиридонов. - Научно- исследовательская работа включала в себя разработку документов транспортного планирования, актуализацию документов транспортного планирования Самарско-Тольяттинской агломерации, проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы, в том числе по автоматизации управления дорожным движением. Все разработки подрядчик предоставил в министерство для приемки работ, по закону мы направили их в экспертную организацию, которая должна предоставить свое заключение. После того, как оно будет получено, документ поступит на заседание приемочной комиссии, во время которого будут рассмотрены их замечания и предложения.

Все посчитали

Как сообщается на официальном сайте компании-подрядчика, эксперты ФАУ «РОСДОРНИИ» основное внимание уделили документам транспортного планирования Самарско-Тольяттинской агломерации, развитию пассажирского транспорта и автоматизации процессов управления дорожным движением.

- Конечный итог работы - это прогнозный набор мероприятий по развитию транспортной системы до 2030 года. Прогноз сделан на основе математического моделирования, – объясняют в ФАУ «РОСДОРНИИ».

Журналист «КП-Самара» изучила приоритеты, которые легли в основу программы.

1. Электрички и трамваи

Российский дорожный НИИ в очередной раз предложил увеличить транспортные потоки между Самарой, Тольятти и аэропортом Курумоч с помощью скоростных электричек. Также предполагается развивать потенциал рельсового транспорта в самой Самаре и ее пригородах – действующую трамвайную сеть столичные специалисты посчитали по-настоящему эффективной.

2. Узлы для метро

Серьезного внимания удостоился метрополитен – чтобы повысить эффективность его работы, специалисты предложили организовать транспортно-пересадочные узлы между метро и другими видами транспорта.

3. Единая сеть для агломерации

Эксперты проработали систему создания «бесшовного» пассажирского транспорта внутри Самаро-Тольяттинской агломерации. В частности, речь идет о создании единой маршрутной сети. Также специалисты подготовили свое заключение о перспективах внедрения в Самарской области так называемой «брутто-контрактной системы» - когда бюджет заранее выкупает у частных перевозчиков весь объем их услуг, а потом забирает себе деньги за поездки с пассажиров.

4. Ставка на интеллект

Большое внимание в программе уделено интеллектуальным транспортным системам. В частности, речь идет о проработке механизмов для автоматизации процессов управления дорожным движением.

5. Реку недооценили

Также эксперты посчитали, что в передвижениях между Самарой и Тольятти недостаточно раскрыт потенциал речного транспорта.

6. Главное - безопасность

Все требования к качеству и оснащению дорог прописаны в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». Эксперты прописали дополнительные требования по безопасности транспортной системы.

7. Внимание новичкам

Особое внимание специалисты считают необходимым уделить транспортному обслуживанию новых районов массовой застройки, а также учитывать влияние всех крупных проектов (Европа-Западный Китай и др.)

8. Велодорожки и парковки

Эксперты подчеркнули необходимость уделить особое внимание развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, а также созданию единого парковочного пространства.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

«Без общественного контроля открываются возможности для злоупотреблений»

Андрей Ишмуратов

Руководитель Ассоциации «Центр общественного взаимодействия»

- 119 миллионов 200 тысяч рублей. Именно столько составляет цена контракта на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарской области, заказанной Минтрансом Самарской области. Победитель конкурса ФАУ «РОСДОРНИИ» должно было, в соответствии с графиком работ до 15 ноября предоставить результаты. Представители Минтранса также говорили, что предъявят итоги работы в ноябре. Однако нам до сих пор ничего еще не показали. В ответ на вопрос о готовности исследования в твиттере представители минтранса в начале декабря ответили, что идет приемка работ. Но на приемку отводится 10 рабочих дней, включая 5 дней на экспертизу, поэтому срок истек 27 ноября. После того, как я указал на это, представители минтранса поместили мою учетную запись в «черный список». Но вопрос не в этом, а в том, что система не должна позволять злоупотребления. Если можно сначала пообещать результаты, потом их не предъявлять, если можно игнорировать вопросы общественности, то появляется возможность воровства на закупках. Самые правильные законы не заработают без общественного контроля.

А вы бы что изменили в транспортной инфраструктуре Самарской области?

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