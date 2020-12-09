В Самаре бизнесмену за обман матери-одиночки и директора завода дали условный срок

В 2016 году Емельянов (на фото - сидит слева) выступал на судебном заседании, по результатам которого квартиру Амелиной оставили за ней, а Яфарова осталась ни с чем Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре огласили приговор Василию Емельянову: самарского бизнесмена, который много лет занимался строительством многоквартирных домов, судили за мошенничество.

Напомним, ему вменяли три эпизода, два из которых связаны с заводом «Электрощит». По версии следствия, в 2010 году Емельянов обязался построить для работников завода дом в Красноглинском районе, получил 360 млн рублей. Потом занял у руководителя предприятия еще 15 млн рублей, но дом так и не построил, а деньги, по данным следствия, не вернул.

Примерно в это же время фирма Емельянова – ООО «СК Спектр-плюс» участвовала в строительстве жилого дома №165 на ул.Самарской, работы велись вместе с фирмой ЗАО «ЭДС». С этим проектом тоже возникли проблемы, но он все же был сдан. А дальше начались проблемы: выяснилось, что квартиры в разное время разным людям продали обе компании. На данный момент известно примерно о десятке семей, которые стали жертвами двойных продаж. По этому поводу возбуждено уголовное дело, которое уже несколько лет «буксует» в разных подразделениях самарской полиции.

Одной из жертв двойных продаж стала мать-одиночка Джамиля Яфарова: она лишилась двухкомнатной квартиры, за которую до сих пор платит ипотеку. Жилье присудили другим собственникам, а Яфарова теперь снимает квартиру.

- Когда я узнала, что мне грозит выселение, появился Василий Емельянов, он предложил обмен: я отдаю ему документы на мою «двушку», а он взамен отдает мне «однушку» на другом этаже. Мне было очень страшно, нам с дочкой было некуда идти, вот я и согласилась, - рассказывала позже следователям Джамиля Яфарова.

Женщина в итоге осталась ни с чем: «однушка», на которую ей выдали документы, принадлежит вдове известного артиста - Ингрид Амелиной. Следствие посчитало, что Емельянов знал об этом и изначально хотел заполучить документы на двухкомнатную квартиру Яфаровой.

Мужчина в суде вины своей не признал: по его словам, он пожалел мать-одиночку и искренне хотел ей помочь. Да вот не вышло, а теперь за чужие грехи отвечает. Дом не построил и деньги заводу не вернул, потому что кризис был, многие конторы тогда пострадали, его вины в этом нет.

На суде дело частично «рассыпалось»: прокуратура отказалась от обвинения по эпизоду с займом в 15 млн рублей – мол, пусть бизнесмены по этому поводу между собой отношения в рамках гражданского судопроизводства выясняют.

А за «остатки» обвинения – недостроенный дом и обман матери-одиночки – суд приговорил Василия Емельянова к трем с половиной годам лишения свободы условно.

- Мы просто в шоке, да ему же просто пальчиком пригрозили за все его «подвиги», - негодуют потерпевшие. – Столько денег получил, а сейчас уверяет, что гол как сокол. Конечно: машина и дом - на родственников переписаны, строительное оборудование – на бывших партнеров по бизнесу. Неплохо придумано.

Потерпевшие такой приговор хотят обжаловать, считает ли его справедливым и обоснованным сам Емельянов, пока не ясно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Прихожу - а там живут другие»: в Самарской области мать-одиночка взяла «двушку» в ипотеку и оказалась на улице

Оказалось, что застройщики продали ее квартиру дважды, одного из них недавно отдали под суд (подробности)

«Отдаю ползарплаты банку и снимаю жилье»: в Самаре мать-одиночка два года не может вернуть свою квартиру

За аферу с ипотечным жильем и двойной продажей квартир до сих пор никто не наказан, одно уголовное дело буксует в полиции, второе - в суде (подробности)

В Самаре директор стройкомпании пытался убедить суд в своей невиновности при помощи ксерокопии

Вот только подлинность документа вызывает сомнения (подробности)