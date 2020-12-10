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Коронавирус Covid-19

Увеличение количества скорых и помощь московских врачей: важные новости о коронавирусе в Самарской области к этому часу

Последние новости про коронавирус в Самарской области на 10 декабря 2020 года
Наталья АРТЯКОВА
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Дмитрий Азаров пригласил ведущих специалистов из Москвы оптимизировать работу областного здравоохранения

Дмитрий Азаров пригласил ведущих специалистов из Москвы оптимизировать работу областного здравоохранения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области оказал поддержку в наращивании мощностей бригад скорой медицинской помощи, а еще пригласил ведущих специалистов ФМБА для проведения аудита системы регионального здравоохранения. Рассказываем о последних новостях про коронавирус в Самарской области на 10 декабря 2020 года.

За минувшие сутки в регионе выявили еще 281 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Самаре -94 человека, на втором месте антирейтинга оказался Тольятти - 30 заболевших, в Сызрани - 14 зараженных, а также в Кинель-Черкасском районе - 9 зараженных.

226 новых больных - это люди, которые уже наблюдались у врача с ОРВИ и пневмонией и просто получили подтверждение коронавирусного диагноза, а 55 пациентов не имели никаких клинических проявлений диагноза.

Растет и смертность: с начала пандемии умерли 471 человека, восемь лишь за последние сутки. Среди них женщина 67 лет и мужчина 61 года, которые страдали сопутствующими заболеваниями эндокринной системы, мужчины 62, 72 и 80 лет, а также 67-летняя женщина, у которых были заболевания сердечно-сосудистой системы, и две женщины 71 года и 68 лет, у которых были заболевания эндокринной системы и болезни сердца.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 9 декабря 2020 года, провел совещание с врачами Федерального медико-биологического агентства. Ведущие специалисты ФМБА прибыли в регион с рабочим визитом по приглашению главы области. С начала декабря они работают в регионе, проводя аудит системы здравоохранения в части работы с больными коронавирусом. Их задача - понять, в чем сильные и слабые стороны самарской медицины и дать советы, как снизить смертность среди ковидных пациентов.

Также, по инициативе Дмитрия Азарова, было увеличено количество бригад скорой помощи в Самаре. Их стало больше на 20 единиц - по сравнению с допандемийными временам. Сейчас на вызовы выезжают 65 бригад. Благодаря поддержке главы региона и правительства на станции сейчас нет дефицита машин, дополнительно удалось трудоустроить 115 сотрудников. В основном ставку делают на выпускников колледжа имени Нины Ляпиной и студентов медуниверситета.

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